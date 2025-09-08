Még mindig sok a szúnyog – ezen a tizennyolc településen gyérítik a vérszívókat!

Idén különösen alakult a szúnyogártalom az országban. A nyár első felében alig volt szükség beavatkozásra, míg később a Duna vízszintemelkedése, a csapadékosabb napok, most pedig a nyárias szeptemberi időjárás miatt van még helyenként jelentős szúnyogártalom – írta közleményében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Az esti órákban végzik majd a szúnyoggyérítést. Forrás: MW

A következő napokban a kifejlett rovarok ellen kell fellépni, a szakemberek földi permetezéssel, az esti, éjszakai órákban, platós gépjárműre rögzített berendezéssel kezelik a települések lakott területeit. A legtöbb helyen az úgynevezett ULV eljárást alkalmazák, ami azt jelenti, hogy a permetszert nagyon kis mennyiségben – alig több mint 0,5 liter hektáranként – apró cseppekre porlasztva juttatják ki. A készítmény az alacsony dózisnak köszönhetően csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérűekre, így emberre és háziállatokra nem jelent veszélyt.

Ezen a héten négy vármegye negyvenöt településén végeznek kezeléseket a szakemberek: a Duna déli szakaszán, Szekszárd, Baja és Mohács környékén, valamint Somogy vármegye egyes településein gyérítik a vérszívókat.

Tolna vármegyében tizennyolc településen végeznek szúnyoggyérítést. Szeptember 8-án, hétfőn Bátán és Pörbölyön, míg 11-én, csütörtökön Bogyiszlón, Decsen, Dunaszentgyörgyön, Gerjenben, Faddon, Őcsényben, Sárpilisen, Tolnán, Szekszárdon, Gyönkön, Koppányszántón, Nagykónyin, Regölyön, Simontornyán, Tamásiban és Varsádon tartanak gyérítést.