Szüret régen és ma: ünnepi fogások és egy finomság, amit otthon is elkészíthet

A szüret nem csupán a termés betakarításáról szól. A korábbi évszázadokban valóságos ünnep volt, amelynek hagyományát máig éltetik a kisebb-nagyobb települések szüreti mulatságai, felvonulásai. Sok családban a szüret ma is egyet jelent a közösségi élménnyel, amikor a közösen végzett munkához vendéglátás is dukál. Arról, hogy hagyományosan milyen fogások jellemzik ezt az időszakot, Szőke Anikó, a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület Tolna vármegyei szakmai képviselője beszélt.

A szüreti ételek java a Szekszárdi Szüreti Napokon is megkóstolható. Fotó: Mártonfai Dénes

Tartalmas ételek kerülnek a szüreti asztalra

Mint mondta, főként a háztáji ízek dominálnak: szalonna, kolbász, sonka hidegen, kenyérrel, hagymával tálalva, sajtokkal kiegészítve, ez kiváló reggeli a szüretelőknek. Napközben jöhet a sajtos vagy tepertős pogácsa, és mindezekhez jól esik a friss szőlő. A hagyományos szüreti ételek közé tartozik a töltött káposzta, a marhagulyás, a birkapörkölt. Van, ahol kakaspörkölt, pacal- vagy zúzapörkölt, esetleg vadhúsból készült tokány kerül az asztalra. Régi paraszti étel a juhhúsos kása árpagyönggyel vagy kölessel, kedvelt fogás a szüreti kolbászleves füstölt kolbászból, zöldségekkel, vörösborral ízesítve, illetve a zalai szüreti pecsenye sertés- vagy pulykahúsból, ecetes almapaprikával, hagymával.