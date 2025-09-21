2 órája
Szüret régen és ma: ünnepi fogások és egy finomság, amit otthon is elkészíthet
A pörköltön túl is van élet. A hagyományos szüreti ételek mellett az újdonságok is megjelennek ebben az időszakban.
A szüret nem csupán a termés betakarításáról szól. A korábbi évszázadokban valóságos ünnep volt, amelynek hagyományát máig éltetik a kisebb-nagyobb települések szüreti mulatságai, felvonulásai. Sok családban a szüret ma is egyet jelent a közösségi élménnyel, amikor a közösen végzett munkához vendéglátás is dukál. Arról, hogy hagyományosan milyen fogások jellemzik ezt az időszakot, Szőke Anikó, a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület Tolna vármegyei szakmai képviselője beszélt.
Tartalmas ételek kerülnek a szüreti asztalra
Mint mondta, főként a háztáji ízek dominálnak: szalonna, kolbász, sonka hidegen, kenyérrel, hagymával tálalva, sajtokkal kiegészítve, ez kiváló reggeli a szüretelőknek. Napközben jöhet a sajtos vagy tepertős pogácsa, és mindezekhez jól esik a friss szőlő. A hagyományos szüreti ételek közé tartozik a töltött káposzta, a marhagulyás, a birkapörkölt. Van, ahol kakaspörkölt, pacal- vagy zúzapörkölt, esetleg vadhúsból készült tokány kerül az asztalra. Régi paraszti étel a juhhúsos kása árpagyönggyel vagy kölessel, kedvelt fogás a szüreti kolbászleves füstölt kolbászból, zöldségekkel, vörösborral ízesítve, illetve a zalai szüreti pecsenye sertés- vagy pulykahúsból, ecetes almapaprikával, hagymával.
A szüret ízei a vacsoraasztalnál is megjelenhetnek
A szüreti hangulat egy szimpla baráti, családi összejövetelen is megteremthető, Szőke Anikó desszert tippjei tökéletesek ehhez. A vörösborkorcsolya egy zselatinnal készített boros desszert, narancshéjjal díszítve, a must felhasználásával akár kalács is készülhet, de a mustban pácolt gyümölcsök is különleges ízélményt nyújtanak, a szőlős lepény vagy rétes pedig kihagyhatatlan ebben az időszakban. Szőlőből leves is készülhet, vadétel mellett megjelenhet köretként, mártásban vagy raguban, zselé, lekvár vagy csatni formájában. Italban jégkockába fagyasztva, vagy lehűtve, koktélban is felhasználható.
A klasszikus szüreti italok közé tartozik a friss must, de néhány héttel később már az újbor is kortyolgatható. A tradicionális italok mellett megjelennek kreatív, modern italvariációk is. Ilyenek a boralapú koktélok, például a vörösboros sangria szekszárdi kadarkából, citrusokkal, fahéjjal, a frissítő mustkoktékok.
Szüreti kuglóf musttal és dióval
Hozzávalók:
· 4 db tojás
· 20 dkg cukor
· 1 csomag vaníliás cukor
· 1 dl olaj
· 1 dl must (vagy tej, ha nincs must)
· 20 dkg liszt
· 0,5 csomag sütőpor
· 1 csipet só
· 2 evőkanál kakaópor
· 1 marék durvára vágott dió
· Vaj és liszt a forma kikenéséhez
Elkészítés:
1. A tojások sárgáját keverd ki a cukorral és vaníliás cukorral.
2. Add hozzá az olajat és a mustot, majd keverd simára.
3. A lisztet keverd el a sütőporral és sóval, majd adagold a masszához.
4. Verd kemény habbá a tojásfehérjéket, és óvatosan forgasd bele a tésztába.
5. A tésztát oszd két részre: az egyikbe keverd bele a kakaóport és a diót.
6. Vajazott-lisztezett kuglófformába rétegezd a kétféle tésztát.
7. 180°C-ra előmelegített sütőben süsd kb. 40–45 percig, tűpróbával ellenőrizve.
8. Ha kihűlt, porcukorral szórd meg, vagy készíts rá mustos mázat