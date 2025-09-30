Szüretelőt alig találni, mi lesz így a szőlővel?

A következő történet a mai állapotokat tükrözi. Az egyik szekszárdi gazda csak negyven kilométerrel messzebb talált önként jelentkezőket, mert szüretelőt alig találni. Megbeszélték, hogy másnap reggel 7 órára jön a csapat, hozza őket a brigádvezetőjük. Negyed nyolcra értek oda, de ennyi késés még belefér, mondta magában a gazda.

Szüretelőt alig találni, aki jön, annak a munkájában sincs sok köszönet, állítják a gazdák. Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Ám megérkezés után sem álltak neki dolgozni, hanem húsz percig reggeliztek. (Hogy az úton miért nem tudták megenni a két zsemléjüket, ezt ember nem érti.) Fél nyolc után öt perccel könyörögni kellett nekik, hogy álljanak már neki a munkának. Morgolódva ugyan, de nekiálltak. A szedésben nem volt köszönet, a szőlőből jutott a földre, maradt a tőkén is, és még a hajtásokat is letörték, ami a jövő évi termést adná.