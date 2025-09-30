szeptember 30., kedd

11 perce

Szüretelőt alig találni, mi lesz így a szőlővel?

Kínlódnak a szőlősgazdák a szőlőszüret alatt. Főleg a kisebb termelők. Szüretelőt alig találni, márpedig a kisebb ültetvényekbe nem megy be a szőlőkombájn, mert nem éri meg se neki, se a termelőnek. Akkor mit lehet tenni, hiszen kellene a szorgos kéz?

Mauthner Ilona

A következő történet a mai állapotokat tükrözi. Az egyik szekszárdi gazda csak negyven kilométerrel messzebb talált önként jelentkezőket, mert szüretelőt alig találni. Megbeszélték, hogy másnap reggel 7 órára jön a csapat, hozza őket a brigádvezetőjük. Negyed nyolcra értek oda, de ennyi késés még belefér, mondta magában a gazda. 

a kézi szürethez szüretelőt alig találni
Szüretelőt alig találni, aki jön, annak a munkájában sincs sok köszönet, állítják a gazdák. Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Szüretelőt alig találni, aki jön, annak a munkájában sincs sok köszönet

Ám megérkezés után sem álltak neki dolgozni, hanem húsz percig reggeliztek. (Hogy az úton miért nem tudták megenni a két zsemléjüket, ezt ember nem érti.) Fél nyolc után öt perccel könyörögni kellett nekik, hogy álljanak már neki a munkának. Morgolódva ugyan, de nekiálltak. A szedésben nem volt köszönet, a szőlőből jutott a földre, maradt a tőkén is, és még a hajtásokat is letörték, ami a jövő évi termést adná. 

Amikor szóltak nekik ezért, azt mondták, csak nem gondolja a gazda, hogy gebeszkednek két fürtért az „emeletre”! Már pedig „emelet" bizony volt bőven ezen az ültetvényen. Amikor kiértek a soron, kupaktanácsot tartottak, talán arról: dolgozzanak-e ma még. Cigiztek, beszélgettek, majd nekiálltak ismét. 

Végre fél négy lett, eddig tartott a nap, jött a brigádvezető. Még ők panaszkodtak neki, milyen nehéz napjuk volt, agyonhajtották őket, a negyven perces ebédidő csak húsz perces lett, a sorok hosszúak voltak, a tőkéken sok volt a szőlő, szóval volt itt baj bőven. Ráadásul még meg is szidták őket az elhagyott fürtök miatt. 

A gazda pedig nem győzött elnézést kérni a brigádvezetőtől a „lehetetlen” viselkedése miatt, mert mi lesz, ha jövőre még ezek az emberek sem jönnek hozzá szüretelni?! 

 

