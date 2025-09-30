szeptember 30., kedd

Nagy sikert aratott a dunaszentgyörgyi falunap (videó)

Nagy buli volt a hétvégén Dunaszentgyörgyön.

Rónai Gábor

Az esti színpadi produkciókat a Tűzvirág Együttes káprázatos előadása vezette fel, majd Kovács Gergő és a sztárvendég, Biga énekeltette és táncoltatta meg a nagyérdeműt.
A napot a Csámpai Country Club fellépése zárta, majd a Szabó zenekar húzta a talpalávalót – a legkitartóbbak vasárnap hajnalig mulattak. 

Biga énekeltette és táncoltatta meg a nagyérdeműt Fotó: Molnár Gyula

Dunaszentgyörgyi Falunap és Szüreti Felvonulás

Fotók: Molnár Gyula

