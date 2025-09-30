Nagy sikert aratott a dunaszentgyörgyi falunap (videó)

Az esti színpadi produkciókat a Tűzvirág Együttes káprázatos előadása vezette fel, majd Kovács Gergő és a sztárvendég, Biga énekeltette és táncoltatta meg a nagyérdeműt.

A napot a Csámpai Country Club fellépése zárta, majd a Szabó zenekar húzta a talpalávalót – a legkitartóbbak vasárnap hajnalig mulattak.

