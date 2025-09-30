Teol.hu videó
32 perce
Nagy sikert aratott a dunaszentgyörgyi falunap (videó)
Nagy buli volt a hétvégén Dunaszentgyörgyön.
Az esti színpadi produkciókat a Tűzvirág Együttes káprázatos előadása vezette fel, majd Kovács Gergő és a sztárvendég, Biga énekeltette és táncoltatta meg a nagyérdeműt.
A napot a Csámpai Country Club fellépése zárta, majd a Szabó zenekar húzta a talpalávalót – a legkitartóbbak vasárnap hajnalig mulattak.
Ezt ne hagyja ki!Gasztrokultúra
2025.09.28. 07:00
Minden a hajdina körül forgott szombaton a györeiek sokszínű fesztiválján (képgalériával)Ilyen volt az idei Hajdina Fesztivál.
Ezt ne hagyja ki!Szekszárdi Szüreti Napok
2025.09.20. 17:57
Hatalmas parádé volt a szüreti felvonulás Szekszárdon – több ezer ember volt a belvárosban (fotók és videó)Ez volt a szüreti napok legnagyobb eseménye.
Dunaszentgyörgyi Falunap és Szüreti FelvonulásFotók: Molnár Gyula
Teol.hu videó
- Ne csak nézd, próbáld ki! – Újra úton a szakképzési road show (galéria+videó)
- Harmincadik alkalommal csendült fel a Gemenc Hangja (videóval és fotókkal)
- Felvonultak a szüretelők, körtánc volt a templomnál (galéria, videó)
- Láthatatlan gyilkos les áldozataira (videó)
- Háromszáz nyugdíjas lejtett örömtáncot (videó)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre