Átértékelődnek a szüreti felvonulások

Hagyományosan a szüreti felvonulás a dolgos, fáradságos betakarítási időszak lezárását jelentette. Ünnep volt, amelyben a közösség hálát adott a jó termésért, és felszabadultan örülhetett annak, hogy a nehéz munka végére értek.

Ahogy minden más, úgy a szüreti felvonulások is változnak

Fotó: Mártonfai Dénes

Megváltoztak a szüreti felvonulások

Bár a hagyományos motívumok – a népviselet, a régi dallamok, a hintókon való kocsikázás – megmaradtak, a hangsúly a közösségi élményre helyeződik. Egyre kevesebben kapcsolódnak közvetlenül a mezőgazdasági munkához, mégis sokan érzik magukénak ezt az ünnepet.

És itt jön a változás pozitív oldala. A szüreti felvonulás már nem pusztán a szőlősgazdák ünnepe, hanem turisztikai látványosság, közösségi program, amelyben mindenki megtalálhatja a maga örömét. A külföldi vendégek számára izgalmas betekintés a magyar hagyományok világába, a helyieknek pedig lehetőség, hogy találkozzanak, beszélgessenek, erősítsék kapcsolataikat.

Sokan panaszkodnak arra, hogy a régi értékek elvesznek. Szerintem inkább kiegészülnek új tartalommal. Nem minden változás rossz. A szüreti felvonulás új szerepe bizonyítja: a hagyomány képes alkalmazkodni, és képes olyan új értékeket is hordozni, amelyekre ma talán még nagyobb szükségünk van, mint valaha.