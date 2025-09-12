szeptember 12., péntek

Átértékelődnek a szüreti felvonulások

Címkék#szüreti felvonulás#hagyomány#népviselet

Sokszor halljuk, hogy „változnak az idők”, és legtöbbször legyintünk rá, mintha ez csakis rosszat jelenthetne. A régi szokások, hagyományok módosulnak, új tartalmak jelennek meg, és elsőre hajlamosak vagyunk veszteségként megélni mindezt. Pedig nem minden átalakulás rossz, sőt: van, hogy kifejezetten új értéket teremt. A szüreti felvonulások átalakulása is ilyen folyamat.

Bencze Péter

Hagyományosan a szüreti felvonulás a dolgos, fáradságos betakarítási időszak lezárását jelentette. Ünnep volt, amelyben a közösség hálát adott a jó termésért, és felszabadultan örülhetett annak, hogy a nehéz munka végére értek.

Ahogy minden más, úgy a szüreti felvonulások is változnak
Ahogy minden más, úgy a szüreti felvonulások is változnak
Fotó: Mártonfai Dénes

Megváltoztak a szüreti felvonulások

Bár a hagyományos motívumok – a népviselet, a régi dallamok, a hintókon való kocsikázás – megmaradtak, a hangsúly a közösségi élményre helyeződik. Egyre kevesebben kapcsolódnak közvetlenül a mezőgazdasági munkához, mégis sokan érzik magukénak ezt az ünnepet.

És itt jön a változás pozitív oldala. A szüreti felvonulás már nem pusztán a szőlősgazdák ünnepe, hanem turisztikai látványosság, közösségi program, amelyben mindenki megtalálhatja a maga örömét. A külföldi vendégek számára izgalmas betekintés a magyar hagyományok világába, a helyieknek pedig lehetőség, hogy találkozzanak, beszélgessenek, erősítsék kapcsolataikat.

Sokan panaszkodnak arra, hogy a régi értékek elvesznek. Szerintem inkább kiegészülnek új tartalommal. Nem minden változás rossz. A szüreti felvonulás új szerepe bizonyítja: a hagyomány képes alkalmazkodni, és képes olyan új értékeket is hordozni, amelyekre ma talán még nagyobb szükségünk van, mint valaha.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
