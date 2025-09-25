Teol.hu videó
1 órája
Látványos elemek tarkították a felvonulást (videó)
Látványos elemekkel tarkított hagyományos szüreti felvonulást tartottak Tamásiban. A szüreti felvonulásnál idén is fontos szempont volt, hogy bevonják a város civil szervezeteit, közintézményeit, valamint a közoktatási intézményeket. A menet ötödik megállóval egészült ki, ahol a helyi néptáncosok, mazsorett-csoportok, valamint az iskolások és óvodások csoportjai mutatkoztak be.
„Azt gondolom, igazi forgatagot tudtunk varázsolni a rendezvénytérre a három nap során” – mondta Vódli Bence, a Tamási Művelődési Központ igazgatója.
A további részleteket és a képgalériát itt találja!
