Szüreti felvonulás lovaskocsikkal, bíróval, bírónéval, jegyzőpárral
Csodás hangulatban telt a szüreti felvonulás Várdombon, ahol együtt ünnepelt a falu apraja-nagyja. A Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes látványos és lelkes fellépéssel varázsolta el a közönséget.
A menetet és a Csillagrózsa fellépését a Rákóczi Zenekar kísérte, akik gondoskodtak a remek hangulatról az egész rendezvény alatt. A menet élén a bíró, bíróné és a jegyzőpár haladt méltóságteljesen a lovaskocsikkal, őket követték a népviseletbe öltözött óvodások és iskolások.
Hihetetlen összefogásnak lehettek tanúi a várdombiak, akik rengeteg finom süteménnyel vendégelték meg a résztvevőket, amit önkéntesek kínáltak nagy odaadással. Az időjárás is kedvezett, a nap végén pedig a fergeteges utcabállal koronázták meg a napot a helyiek.
Megható pillanattal is gazdagodott az esemény: az önkormányzat – a település lakói nevében is – elbúcsúzott Évitől, aki 32 éven át segítette a lakosságot orvos-asszisztensként.
A rendezvény a Várdomb Község Önkormányzata, a képviselő-testület és az "Együtt Várdombért" Egyesület közös szervezésében valósult meg.