Várdombi vidámság

1 órája

Szüreti felvonulás lovaskocsikkal, bíróval, bírónéval, jegyzőpárral

Címkék#utcabál#Várdomb Község Önkormányzat#szüreti felvonulás

Csodás hangulatban telt a szüreti felvonulás Várdombon, ahol együtt ünnepelt a falu apraja-nagyja. A Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes látványos és lelkes fellépéssel varázsolta el a közönséget.

Mauthner Ilona

A menetet és a Csillagrózsa fellépését a Rákóczi Zenekar kísérte, akik gondoskodtak a remek hangulatról az egész rendezvény alatt. A menet élén a bíró, bíróné és a jegyzőpár haladt méltóságteljesen a lovaskocsikkal, őket követték a népviseletbe öltözött óvodások és iskolások.
 

szüreti felvonulás Várdombon
Szüreti felvonulás és utcabál volt Várdombon, együtt ünnepelt a falu
Fotó:  Duba Károly, Mathész-Pajor Anikó / Forrás: Várdombi hírmondó

Hihetetlen összefogásnak lehettek tanúi a várdombiak, akik rengeteg finom süteménnyel vendégelték meg a résztvevőket, amit önkéntesek kínáltak nagy odaadással. Az időjárás is kedvezett, a nap végén pedig a fergeteges utcabállal koronázták meg a napot a helyiek.  

Várdombon idén is megünnepelték a szüretet a helyiek
Fotó:  Duba Károly, Mathész-Pajor Anikó / Forrás: Várdombi hírmondó

Megható pillanattal is gazdagodott az esemény: az önkormányzat – a település lakói nevében is – elbúcsúzott Évitől, aki 32 éven át segítette a lakosságot orvos-asszisztensként. 

szüreti felvonulás
Bíró, bíróné is felvonult a hintóval Várdombon
Fotó: Duba Károly, Mathész-Pajor Anikó / Forrás: Várdombi hírmondó

A rendezvény a Várdomb Község Önkormányzata, a képviselő-testület és az "Együtt Várdombért" Egyesület közös szervezésében valósult meg. 
 

 

 

