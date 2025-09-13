Szüreti felvonulás lovaskocsikkal, bíróval, bírónéval, jegyzőpárral

A menetet és a Csillagrózsa fellépését a Rákóczi Zenekar kísérte, akik gondoskodtak a remek hangulatról az egész rendezvény alatt. A menet élén a bíró, bíróné és a jegyzőpár haladt méltóságteljesen a lovaskocsikkal, őket követték a népviseletbe öltözött óvodások és iskolások.



Szüreti felvonulás és utcabál volt Várdombon, együtt ünnepelt a falu

Fotó: Duba Károly, Mathész-Pajor Anikó / Forrás: Várdombi hírmondó

Hihetetlen összefogásnak lehettek tanúi a várdombiak, akik rengeteg finom süteménnyel vendégelték meg a résztvevőket, amit önkéntesek kínáltak nagy odaadással. Az időjárás is kedvezett, a nap végén pedig a fergeteges utcabállal koronázták meg a napot a helyiek.

Várdombon idén is megünnepelték a szüretet a helyiek

Fotó: Duba Károly, Mathész-Pajor Anikó / Forrás: Várdombi hírmondó

Megható pillanattal is gazdagodott az esemény: az önkormányzat – a település lakói nevében is – elbúcsúzott Évitől, aki 32 éven át segítette a lakosságot orvos-asszisztensként.

Bíró, bíróné is felvonult a hintóval Várdombon

Fotó: Duba Károly, Mathész-Pajor Anikó / Forrás: Várdombi hírmondó

A rendezvény a Várdomb Község Önkormányzata, a képviselő-testület és az "Együtt Várdombért" Egyesület közös szervezésében valósult meg.

