Szüreti forgatag: mindenki járta a csárdást a bogyiszlóiak legnagyobb rendezvényén (videó és galéria)
A falu legnagyobb rendezvénye, a szüreti nap töltötte meg élettel szombaton a település utcáit és tereit.
Fotó: Makovics Kornel
Már kora délutántól érezni lehetett az ünnepi hangulatot Bogyiszlón: a bíró és a bíróné kikérőjénél gyülekeztek a helyiek és a vendégek, a fiatalok tálcán kínálták a süteményeket és a frissítő italokat, a fogatok, a muzsikusok és a táncosok pedig lassan sorba rendeződtek a falu főutcáján.
Pontban három órakor elindult a szüreti menet. A feldíszített kocsik és a hagyományőrző ruhákba öltözött párok – köztük óvodások és iskolások – színes forgataggá változtatták Bogyiszló központját. A közönség mosollyal, tapssal és fényképezőgépekkel kísérte a látványos felvonulást, amelynek végállomása az iskola udvara volt.
A menet érkezése után a kisbíró lépett színpadra, aki hagyomány szerint kidobolta az elmúlt két év fontosabb eseményeit – tréfás, olykor csipkelődő megjegyzései nagy derültséget keltettek a közönség körében.
Ezt követte a folklórműsor, amelyben egymást váltották a térség hagyományőrző együttesei. Színpadra lépett a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület, a Hőgyészi Székely Kör Bokréta Néptánccsoportja, a Decsi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület, a Bácska Banda és a Bogyiszlói Zenekar. A színes, lendületes produkciók nemcsak a hagyományőrzést szolgálták, hanem valódi élményt nyújtottak a közönségnek.
