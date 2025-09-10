szeptember 10., szerda

Teol.hu videó

1 órája

Szüreti forgatag: mindenki járta a csárdást a bogyiszlóiak legnagyobb rendezvényén (videó és galéria)

A falu legnagyobb rendezvénye, a szüreti nap töltötte meg élettel szombaton a település utcáit és tereit.

Fotó: Makovics Kornel

Már kora délutántól érezni lehetett az ünnepi hangulatot Bogyiszlón: a bíró és a bíróné kikérőjénél gyülekeztek a helyiek és a vendégek, a fiatalok tálcán kínálták a süteményeket és a frissítő italokat, a fogatok, a muzsikusok és a táncosok pedig lassan sorba rendeződtek a falu főutcáján.

Pontban három órakor elindult a szüreti menet. A feldíszített kocsik és a hagyományőrző ruhákba öltözött párok – köztük óvodások és iskolások – színes forgataggá változtatták Bogyiszló központját. A közönség mosollyal, tapssal és fényképezőgépekkel kísérte a látványos felvonulást, amelynek végállomása az iskola udvara volt.

Igazán kitettek magukért a szervezők Bogyiszlón
Igazán kitettek magukért a szervezők Bogyiszlón
Fotó: Makovics Kornel

A menet érkezése után a kisbíró lépett színpadra, aki hagyomány szerint kidobolta az elmúlt két év fontosabb eseményeit – tréfás, olykor csipkelődő megjegyzései nagy derültséget keltettek a közönség körében.

Ezt követte a folklórműsor, amelyben egymást váltották a térség hagyományőrző együttesei. Színpadra lépett a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület, a Hőgyészi Székely Kör Bokréta Néptánccsoportja, a Decsi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület, a Bácska Banda és a Bogyiszlói Zenekar. A színes, lendületes produkciók nemcsak a hagyományőrzést szolgálták, hanem valódi élményt nyújtottak a közönségnek.

Horváth István országgyűlési képviselő, Tóth István polgármester, Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere és dr. Lehőcz Regina főispán is ott volt az eseményen
Horváth István országgyűlési képviselő, Tóth István polgármester, Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere és dr. Lehőcz Regina főispán is ott volt az eseményen
Fotó: Makovics Kornel

Mindenki népviseletbe öltözött a bogyiszlóiak színpompás Szüreti Napján

Fotók: Makovics Kornél

 

