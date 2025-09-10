Szüreti forgatag: mindenki járta a csárdást a bogyiszlóiak legnagyobb rendezvényén (videó és galéria)

Már kora délutántól érezni lehetett az ünnepi hangulatot Bogyiszlón: a bíró és a bíróné kikérőjénél gyülekeztek a helyiek és a vendégek, a fiatalok tálcán kínálták a süteményeket és a frissítő italokat, a fogatok, a muzsikusok és a táncosok pedig lassan sorba rendeződtek a falu főutcáján.

Pontban három órakor elindult a szüreti menet. A feldíszített kocsik és a hagyományőrző ruhákba öltözött párok – köztük óvodások és iskolások – színes forgataggá változtatták Bogyiszló központját. A közönség mosollyal, tapssal és fényképezőgépekkel kísérte a látványos felvonulást, amelynek végállomása az iskola udvara volt.

Igazán kitettek magukért a szervezők Bogyiszlón

Fotó: Makovics Kornel

A menet érkezése után a kisbíró lépett színpadra, aki hagyomány szerint kidobolta az elmúlt két év fontosabb eseményeit – tréfás, olykor csipkelődő megjegyzései nagy derültséget keltettek a közönség körében.

Ezt követte a folklórműsor, amelyben egymást váltották a térség hagyományőrző együttesei. Színpadra lépett a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület, a Hőgyészi Székely Kör Bokréta Néptánccsoportja, a Decsi Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület, a Bácska Banda és a Bogyiszlói Zenekar. A színes, lendületes produkciók nemcsak a hagyományőrzést szolgálták, hanem valódi élményt nyújtottak a közönségnek.