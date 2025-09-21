39 perce
Fontos változás! Csak így fogadják el a TAJ-kártyát az orvosnál
Az idei évtől több változás is életbe lépett a társadalombiztosítási járulékfizetésben. A módosítások sok embert érintenek, legyen szó munkavállalókról, munkáltatókról vagy az önálló járulékfizetőkről. Hazánkban az egészségügyi ellátás biztosítási alapú, érvényes TAJ-kártya annak jár, aki bejelentett munkahellyel rendelkezik, nyugdíjas, esetleg tanul.
Kellemetlen helyzetet teremthet, ha egy baleset vagy betegség miatt az orvosnál vagy a kórházban derül ki, hogy nem érvényes a biztosítási jogviszonyunk. Szerencsére bárki könnyen ellenőrizheti, fizetik-e utána a TB-t, vagyis érvényes-e a TAJ-kártya.
Ennyit kell fizetni, hogy érvényes legyen a TAJ-kártya
Napi díj: 390 forint (ami a korábbi 380 forint volt), havi díj: 11 800 forint (ami a korábbi 11 300 forint volt).
Az idei évben új változások léptek életbe a magyar társadalombiztosítási rendszerben. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege is megemelkedett, emellett azonban az egyszerűsített foglalkoztatás közterhei is megváltoztak. Valamint a korkedvezmény-biztosítási járulékot eltörölték. Nézzük, mit eredményez mindez a hétköznapi emberek részére, mivel kell számolniuk?
Új beutaló kell az orvosi vizsgálatokhoz, októbertől változás jönMég a szakorvosi kontrollvizsgálathoz is új beutaló kell októbertől.
Mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál: a minimálbér 0,5 százaléka, azaz 1500 forint, az alkalmi munkánál a minimálbér 1 százaléka, azaz 2900 forint a biztosítás összege.
Mi magunk is ellenőrizhetjük, hogy érvényes-e a TAJ-kártya
A TAJ-kártya érvényességét ellenőrizni tudjuk ügyfélkapun keresztül. A biztosítási jogviszonyról szóló résznél lehet ellenőrizni, hogy be van-e fizetve a járulék. Ezen menüpont alatt tételesen fel van sorolva minden korábbi munkahely, illetve a biztosítási jogviszonyok kezdete és vége.
Kevesen tudják: ezek az orvosi vizsgálatok ingyen vannakSokan mennek el magánrendelésekre, amelyek azonban nem olcsók.
A másik ellenőrzési mód: telefonon vagy személyesen is érdeklődhetünk a NAV ügyfélszolgálatán. A TB-járulékfizetéssel kapcsolatos adatokhoz a személyazonosság igazolására lesz szükség (például TAJ-szám, személyazonosító okmány).
Egyre több az érvénytelen TAJ-kártya
Ha érvénytelen a TAJ-kártya, akkor piros lámpával jelez az orvosnál vagy gyógyszertárban, amikor a TAJ-számot lekérik.
– Szólunk, hogy nincs biztosítása, a jogviszony ellenőrző rendszer ugyanis jelzi ezt – mondta dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos. – Sajnos egyre gyakrabban jön be a rendelőbe ilyen beteg. Én nem szoktam pénzt kérni a vizsgálatért, de a gyógyszert csak teljes áron írhatom fel. Akkor van nagyobb baj, ha több szakorvosi vizsgálatra kellene elküldeni a beteget, mert súlyosabb az állapota. A sürgősségi ellátást senkitől nem tagadják meg, sőt a laboratóriumi vizsgálatot is elvégzik, de annak eredményét csak akkor kapja meg az érintett, ha legalább három havi biztosítási díjat befizet.
Neten keringő tévhitet oszlatott el a TAJ-kártya kapcsán a minisztériumTöbb hírportálon is megjelent a napokban, hogy a jövő év januárjától megszűnik a TAJ-kártya.
– Sajnos vannak, akik azért nem biztosítottak, mert feketén alkalmazzák őket. Nekik saját maguk után kellene fizetniük a TB-járulékot, de vannak, akiknek erre sincs pénzük, így ők a társadalom peremére szorulnak – tette hozzá a doktornő.
Több szakrendelőben nem annyira nagyvonalúak az orvosok, hogy lemondanak a vizsgálat költségéről, ez jellemzően 8-10 ezer forint. Ha kéri a beteg az ellátást, számlát is kap róla.