Fontos változás! Csak így fogadják el a TAJ-kártyát az orvosnál

A másik ellenőrzési mód: telefonon vagy személyesen is érdeklődhetünk a NAV ügyfélszolgálatán. A TB-járulékfizetéssel kapcsolatos adatokhoz a személyazonosság igazolására lesz szükség (például TAJ-szám, személyazonosító okmány).

Egyre több az érvénytelen TAJ-kártya

Ha érvénytelen a TAJ-kártya, akkor piros lámpával jelez az orvosnál vagy gyógyszertárban, amikor a TAJ-számot lekérik.

– Szólunk, hogy nincs biztosítása, a jogviszony ellenőrző rendszer ugyanis jelzi ezt – mondta dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos. – Sajnos egyre gyakrabban jön be a rendelőbe ilyen beteg. Én nem szoktam pénzt kérni a vizsgálatért, de a gyógyszert csak teljes áron írhatom fel. Akkor van nagyobb baj, ha több szakorvosi vizsgálatra kellene elküldeni a beteget, mert súlyosabb az állapota. A sürgősségi ellátást senkitől nem tagadják meg, sőt a laboratóriumi vizsgálatot is elvégzik, de annak eredményét csak akkor kapja meg az érintett, ha legalább három havi biztosítási díjat befizet.