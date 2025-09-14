Felvonulástól a Mága-koncertig – színes programkavalkád

A szüret a legrégibb ünnep, hiszen ezen a vidéken is – mint oly sok helyen Magyarországon – több száz éve termelnek szőlőt, szüretelnek, és készítenek jobbnál jobb borokat. A szüret mindig munka, de ünnep is volt egyben. Az idei Tamási Szüreti Napok túlnőtt a megszokott kereteken, és kiegészült olyan elemekkel, amelyek gazdagabbá és színesebbé tették a város életét, bemutatva a térség értékeit és hagyományait.

A Tamási Szüreti Napok hagyományos programja a felvonulás, melyen részt vesz a város apraja és nagyja

Fotó: Kutny Gábor / Forrás: MW

Termékbörze és Mága-koncert a Tamási Szüreti Napok programjában

A térségi termékbörze nyitotta meg az események sorát, amelyben Tamási és Dombóvár települései mutatták be, miként segíthet a közfoglalkoztatás a munka világába visszatérni azoknak, akik nehéz helyzetbe kerültek. A Szerencsekoncertek programsorozata egybeesett a Tamási Szüreti Fesztivállal, amelynek keretében Mága Zoltán lépett fel a teljesen megtelt Művelődési Ház közönsége előtt.

A szüreti felvonulásnál idén is fontos szempont volt, hogy bevonják a város civil szervezeteit, közintézményeit, valamint a közoktatási intézményeket. A menet ötödik megállóval egészült ki, ahol a helyi néptáncosok, mazsorett-csoportok, valamint az iskolások és óvodások csoportjai mutatkoztak be – mondta Vódli Bence, a Tamási Művelődési Központ igazgatója. „Azt gondolom, igazi forgatagot tudtunk varázsolni a rendezvénytérre a három nap során.”

A Tamási Szüreti Napok jó hangulatban telt, és az időjárás is kegyes volt a résztvevőkhöz

Fotó: Kutny Gábor / Forrás: MW

A szüret a munkáról és az ünnepről is szól

– És arról – folytatta ünnepi köszöntőjében Porga Ferenc polgármester –, hogyan tudjuk megőrizni a hagyományainkat és az értékeinket. Ahogy láthattuk a szüreti menetben, és láthatjuk a színpadi produkciókban is, hála Istennek, ezt évről évre megtehetjük. Büszkék lehetünk arra, hogy vannak hagyományaink, népdalaink, néptáncunk, népviseletünk – csodálatos népviseletünk –, népszokásaink és természetesen kiváló boraink. Fontos, hogy legyen néhány nap az évben, amikor a város közössége együtt van, együtt ünnepel, együtt örül – hangsúlyozta Tamási polgármestere.