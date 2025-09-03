szeptember 3., szerda

Évkezdés

1 órája

Nemcsak a tankönyvek érkeztek meg időben – ezt is kapták a diákok a Tamási Tankerületben

Címkék#tanév#tanszercsomag#általános iskola#Tamási Tankerületi Központ

Zökkenőmentesen indult a 2025/2026-os tanév Tolna vármegyében, több felújított iskola is megnyitotta kapuit a diákok előtt. A Tamási Tankerület intézményeiben közel ötezer tanuló kezdte meg az új tanévet, biztosított tankönyvekkel, tanszerekkel és megújult környezetben.

Kutny Gábor

A Tamási Tankerületi Központ intézményeiben szeptember elsején összesen 4946 tanuló ült vissza az iskolapadba: közülük 4179 általános iskolás és 767 középiskolás. Az alapfokú művészeti iskolák népszerűsége sem csökkent, idén 414 fiatal iratkozott be valamelyik zenei vagy művészeti tagozatra. Több iskolában a felújítások is elkészültek.

A Tamási Tankerület iskoláiban is megkezdődött a munka
Fotó: Makovics Kornél/illusztráció

Tankönyvek és tanszercsomagok rendben megérkeztek A Tamási Tankerületben 

A tanévkezdés egyik legfontosabb feltétele, a tankönyvek kiszállítása rendben megtörtént: minden tanuló számára augusztus végére megérkeztek az ingyenes könyvcsomagok. Emellett a rászoruló gyermekek idén is hozzájuthattak az ingyenes tanszercsomagokhoz.

A Tamási Tankerületi Központ koordinálásával uniós forrásból 1011 fő, 1–8. évfolyamos tanuló számára biztosítottak tanszercsomagokat, amelyeket a 2025/2026-os tanév kezdetén a tankerület fenntartásában működő 41 feladatellátási helyre szállítottak ki.

A tanszercsomagok tartalmát szakmai munkacsoport állítja össze minden évben, figyelembe véve az adott évfolyam tantárgyi követelményeit. A Tamási Tankerület nemcsak a fenntartásában lévő intézményekbe, hanem a területén található más fenntartók rászoruló diákjainak is eljuttatta az ingyenes taneszközöket, ezzel is csökkentve a családok terheit.

Fogadalomtétel az egyik vármegyei iskolában
Fotó: Molnár Gyula

Felújítások a térség iskoláiban

A nyári szünetben a szokásos karbantartások mellett több jelentős beruházás is zajlott a Tamási Tankerület iskoláiban, amelyek összértéke meghaladta a 75 millió forintot.

A legnagyobb projekt a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban valósult meg, ahol a tornaterem újult meg közel 33 millió forintból. Jelentős felújításon esett át a Tamási EGYMI Berkes János Általános Iskolájának mosdó- és zuhanyzóblokkja, valamint a Bonyhádi Általános Iskola és Gimnázium lapos tetője, ahol új térelválasztó függönyt is kapott a tornaterem.

A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában a táncterem padlózatának felújítása és a balettszőnyeg cseréje zajlik. A Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola mosdóját az önkormányzattal közösen újította fel a tankerület, míg a Tamási EGYMI Móra Ferenc Általános Iskolájában új tűzjelző rendszert telepítettek 12,2 millió forintos beruházással.

Parkettafelújítás három intézményben is történt – köztük a Györei Templom Általános Iskolában –, a Dombóvári József Attila Általános Iskolában pedig a folyosók kaptak új linóleumborítást. A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium nagyszékelyi telephelyén három új klímaberendezést szereltek fel.

A Tamási Tankerület célja, hogy a folyamatos karbantartások és fejlesztések révén minden gyermek korszerű, biztonságos környezetben tanulhasson. A most megvalósult felújítások és a biztosított feltételek garantálják, hogy a Tamási Tankerületi Központ iskoláiban a tanév valóban nyugodt és eredményes munkával indulhatott.

 

