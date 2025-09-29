szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

17°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

42 perce

Falakon a diákok titkai – rajzok és szobrok mesélnek érzésekről (galéria)

Címkék#Szekszárd#iskolások#rajz#kiállítás

Több mint másfélszáz rajz, festmény, grafika és kerámia látható a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola auláját körülölelő tablókon, a falakon, polcokon. Az alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorló Óvoda képző- és iparművészeti tagozatának tanévnyitó kiállítása ez, ahol a száz diáknak az elmúlt év legjobb, köztük több versenyen is díjat nyert alkotásai láthatók.

Szepesi László

A tanévnyitó kiállítás megnyitója a táncművészeti tagozat növendékeinek és a gyakorló iskola tanulóinak művészi táncával kezdődött, majd Bucsányiné Gréczy Gabriella, az iskola főigazgatója mondott köszöntőt. 

tanévnyitó kiállítás a gyakorló iskolában
Tanévnyitó kiállítás nyílt a gyerekek munkáiból. Fotó: Makovics Kornél

Ez a kiállítás több mint egy egyszerű bemutató, mondta, pillanatfelvétel arról a folyamatról, amelynek során a fiatal tanítványok nemcsak technikai tudásukat fejlesztik, hanem egyre bátrabban és érzékenyebben adnak hangot a bennük élő gondolatoknak, érzéseknek és világképnek. A paravánokon nem csak rajzok, festmények, grafikák, a posztamenseken nem csak kerámiák láthatók, hanem kísérletek, felfedezések, sikerek, s minden egyes alkotás mögött ott van a diák kíváncsisága, nyitottsága, lelkesedése és tehetsége, és ott van a tanárok türelme, szakmai tudása és az a különleges figyelem, amellyel segítik a gyerekeket abban, hogy megtalálják saját hangjukat.

A fiatal alkotókról, alkotásaikról Tápai-Kovács Anna művésztanár beszélt. A legtöbb tanuló a gyakorlóiskola diákja, de más iskolákból, még a bonyhádi, szekszárdi és tolnai gimnáziumból is járnak a művészeti iskola műhelyeibe, ahol van rajzolás, festés és van kerámia, szobrászat.

Tanévnyitó kiállítás, mely évzáró is lehetett volna

Tavaly két nagy versenyre készítették fel őket, s hoztak onnan első helyet, különdíjat. Ezek az alkotások is láthatók ezen a tárlaton, amely tulajdonképen tanévzáró tárlat lenne, visszaemlékezés az elmúlt évre, hiszen a tavalyi tanévben készültek a most látható képek, kerámiák. De a tanév zárásával üres lett az iskola, kezdődött a vakáció, most viszont itt vannak a diákok, jönnek szülők, mások is, vannak látogatói a kiállításnak, amely október 16-ig látható a gyakorlóiskola aulájában.

Tanévnyitó kiállítás a Gyakorló általános iskolában

Fotók: Makovics Kornél

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu