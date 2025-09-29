42 perce
Falakon a diákok titkai – rajzok és szobrok mesélnek érzésekről (galéria)
Több mint másfélszáz rajz, festmény, grafika és kerámia látható a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola auláját körülölelő tablókon, a falakon, polcokon. Az alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorló Óvoda képző- és iparművészeti tagozatának tanévnyitó kiállítása ez, ahol a száz diáknak az elmúlt év legjobb, köztük több versenyen is díjat nyert alkotásai láthatók.
A tanévnyitó kiállítás megnyitója a táncművészeti tagozat növendékeinek és a gyakorló iskola tanulóinak művészi táncával kezdődött, majd Bucsányiné Gréczy Gabriella, az iskola főigazgatója mondott köszöntőt.
Ez a kiállítás több mint egy egyszerű bemutató, mondta, pillanatfelvétel arról a folyamatról, amelynek során a fiatal tanítványok nemcsak technikai tudásukat fejlesztik, hanem egyre bátrabban és érzékenyebben adnak hangot a bennük élő gondolatoknak, érzéseknek és világképnek. A paravánokon nem csak rajzok, festmények, grafikák, a posztamenseken nem csak kerámiák láthatók, hanem kísérletek, felfedezések, sikerek, s minden egyes alkotás mögött ott van a diák kíváncsisága, nyitottsága, lelkesedése és tehetsége, és ott van a tanárok türelme, szakmai tudása és az a különleges figyelem, amellyel segítik a gyerekeket abban, hogy megtalálják saját hangjukat.
A fiatal alkotókról, alkotásaikról Tápai-Kovács Anna művésztanár beszélt. A legtöbb tanuló a gyakorlóiskola diákja, de más iskolákból, még a bonyhádi, szekszárdi és tolnai gimnáziumból is járnak a művészeti iskola műhelyeibe, ahol van rajzolás, festés és van kerámia, szobrászat.
Tanévnyitó kiállítás, mely évzáró is lehetett volna
Tavaly két nagy versenyre készítették fel őket, s hoztak onnan első helyet, különdíjat. Ezek az alkotások is láthatók ezen a tárlaton, amely tulajdonképen tanévzáró tárlat lenne, visszaemlékezés az elmúlt évre, hiszen a tavalyi tanévben készültek a most látható képek, kerámiák. De a tanév zárásával üres lett az iskola, kezdődött a vakáció, most viszont itt vannak a diákok, jönnek szülők, mások is, vannak látogatói a kiállításnak, amely október 16-ig látható a gyakorlóiskola aulájában.
Tanévnyitó kiállítás a Gyakorló általános iskolábanFotók: Makovics Kornél