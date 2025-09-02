szeptember 2., kedd

Becsengettek

57 perce

Igazgató nélkül kezdődött a tanév a paksi iskolában

Címkék#tanév#nyugdíj#iskola#igazgató

A paksi önkormányzat jóvoltából iskolakezdési ajándékcsomagot kapott minden első osztályos, akik a paksi általános iskolák valamelyikében kezdte a tanévet. A csomagot a tanévnyitón vehették át.

Révészné Hanol Erzsébet

Sok-sok kisdiákkal, ám igazgató nélkül kezdődött el az új tanév a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában hétfőn. A különleges helyzet oka, hogy Antóni Józsefné, az intézmény eddigi vezetője nyugdíjba vonult, a posztra pedig csak eztán írják ki a pályázatot. – De a második félévtől remélhetőleg ismét lesz az iskolának igazgatója – mondta a tanévnyitón Kiss Anikó igazgató-helyettes.

Tanévnyitó a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
Az ország számos iskolájához hasonlóan a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában is ünnepi tanévnyitót tartottak
Fotó: Molnár Gyula

A tanévnyitón fogadalmat tettek az elsősök

A diákokat azzal biztatta, hogy az iskolában repülni fog az idő, ha tartalommal töltik meg, és a kis elsősöket külön is köszöntve kérte fel őket az ilyenkor szokásos fogadalom megtételére. A végzősökhöz szólva úgy fogalmazott, hogy a tanév legfontosabb feladata számukra a továbbtanulás megalapozása. Mint mondta, az osztályfőnökök és a tanárok ehhez minden segítséget megadnak, a többi a diákokon múlik. – Legyetek szorgalmasak, kitartóak – tette hozzá, végül sikeres, tartalmas tanévet kívánt mindenkinek.

Az iskola egy szeretetteljes hely

A tanévnyitón részt vett Heringes Anita polgármester is, aki felidézte, hogy utoljára kisdiákként állt ott. A gyerekeknek számára azt hangsúlyozta, hogy ez az iskola egy szeretetteljes hely, ahol jó lenni, fejlődni, és örök barátságok születhetnek. Azt is kérte a gyerekektől, hogy figyeljenek oda egymásra, segítsék egymást, míg a pedagógusoknak és a szülőknek türelmet kívánt az előttük álló időszakhoz.

Elsősök az iskolakezdési ajándékcsomaggal
Iskolakezdési ajándékcsomagot kaptak az első osztályosok
Fotó: Molnár Gyula

A városvezető eztán iskolakezdési ajándékcsomagot adott át az elsősöknek. A tornazsákba székpárna, uzsonnásdoboz és ivópalack is került, amelyet az önkormányzat jóvoltából minden első osztályos – összesen 215 gyerek – megkapott, akik a paksi általános iskolák valamelyikében kezdték a tanévet.

 

