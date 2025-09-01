2 órája
Elrajtolt a tanév a PTE karán, 810 hallgató kezdett szeptember 1-jén (galéria+videó)
Ezen az őszön a szekszárdi központú kar itteni és pécsi oktatási helyein minden korábbinál több, 810 elsőéves kezdi meg tanulmányait alap-, és mesterszakon a kar nappali, esti és levelező tagozatán. Tanévnyitó ünnep volt hétfőn délelőtt Szekszárdon, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán.
A remény jele, hogy rekordszámú hallgató kezdi itt egyetemi éveit, mondta köszöntőjében az egyetem szekszárdi campusának aulájában tartott tanévnyitón Orbán Attila, Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke. Remény, hogy ennyien hisznek a jövőben és tenni akarnak a holnapért. Szólt arról is, ez a nap a vármegye napja is, mikor azt ünneplik, hogy a törökdúlás után, 1699. szeptemberének első napján kapta Tolna megye a pecséthasználati jogot Lipót királytól, s akkor ez volt az újjászületés, a fejlődés kezdete.
A tanévnyitó elismeréseket is tartogatott
Köszöntötte az Pécsi Tudományegyetem legfiatalabb, egyben legdinamikusabban fejlődő karának új hallgatóit a dékán, dr. Szécsi Gábor professzor, s elmondta, ők polgárai lesznek a régiót, a város segítő, megújuló, értelmiséget nevelő műhely pezsgő, kulturális életének.
Már hagyomány, hogy az új tanév kezdetén, visszatekintve az előző évekre, elismeréseket adnak át. Így a kar dékánja jubileumi emléklapot adott át három tanítónak, Csibi Ulrich Dórának, Lőrinczy Istvánné Györgyinek és Jávor Zsófiának, akik húsz év óta a gyakorlóiskolában tanítják, nevelik a gyerekeket. Jubileumi emléklapot vett át dr. Koltai Zoltán, a kar általános és oktatási dékánhelyettese is, ő pedig negyedszázad óta oktat itt, és megköszönte dr. Szécsi Gábor sok évtizeden át végzett lelkiismeretes munkáját a gyakorló iskola nyugdíjba vonuló tanárának, Gabi Gabriellának, aki segítette a leendő pedagógusok képzését is.
Tanévnyitó a PTE KPVK szekszárdi karánFotók: Mártonfai Dénes
Az elsőévesek fogadalomtételével folytatódott az évnyitó ünnepség, majd az egyetemi kar dékánja és Gyetvai Ákos, a Hallgatói Önkormányzat elnöke kézfogással egyetemi polgárrá fogadta az új hallgatókat.
Teol.hu videó
- Rangos elismerést kapott a sokak által kedvelt orvos (videóval)
- Vihar, mentés és elmaradt programok: így borította fel a hétvégét az eső Tolna vármegyében (videóval)
- Két szekszárdi szakember kapta idén a Triebler Irma kitüntető címet (videó)
- Fontos fejlesztések valósultak meg a külső városrészben (képgalériával + videóval)
- Több mint 160 millió forintból újul meg a szekszárdi iskola (videó)