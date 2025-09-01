Elrajtolt a tanév a PTE karán, 810 hallgató kezdett szeptember 1-jén (galéria+videó)

A remény jele, hogy rekordszámú hallgató kezdi itt egyetemi éveit, mondta köszöntőjében az egyetem szekszárdi campusának aulájában tartott tanévnyitón Orbán Attila, Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke. Remény, hogy ennyien hisznek a jövőben és tenni akarnak a holnapért. Szólt arról is, ez a nap a vármegye napja is, mikor azt ünneplik, hogy a törökdúlás után, 1699. szeptemberének első napján kapta Tolna megye a pecséthasználati jogot Lipót királytól, s akkor ez volt az újjászületés, a fejlődés kezdete.

Tanévnyitó Szekszárdon a PTE KPVK campusán. Fotó: Mártonfai Dénes

A tanévnyitó elismeréseket is tartogatott

Köszöntötte az Pécsi Tudományegyetem legfiatalabb, egyben legdinamikusabban fejlődő karának új hallgatóit a dékán, dr. Szécsi Gábor professzor, s elmondta, ők polgárai lesznek a régiót, a város segítő, megújuló, értelmiséget nevelő műhely pezsgő, kulturális életének.

Már hagyomány, hogy az új tanév kezdetén, visszatekintve az előző évekre, elismeréseket adnak át. Így a kar dékánja jubileumi emléklapot adott át három tanítónak, Csibi Ulrich Dórának, Lőrinczy Istvánné Györgyinek és Jávor Zsófiának, akik húsz év óta a gyakorlóiskolában tanítják, nevelik a gyerekeket. Jubileumi emléklapot vett át dr. Koltai Zoltán, a kar általános és oktatási dékánhelyettese is, ő pedig negyedszázad óta oktat itt, és megköszönte dr. Szécsi Gábor sok évtizeden át végzett lelkiismeretes munkáját a gyakorló iskola nyugdíjba vonuló tanárának, Gabi Gabriellának, aki segítette a leendő pedagógusok képzését is.