Biztosítási jogviszony

3 órája

Táppénz vagy betegszabadság? Nem mindegy, melyiket veszi igénybe

Keresőképtelenség esetén természetes, hogy aki biztosított, annak táppénz jár. A Munka Törvénykönyve összegzi mind a munkáltatók, mind a munkavállalók jogait és kötelezettségeit, amelyek között a betegszabadság és a táppénz intézménye is kiemelt szerepet kap.

Mauthner Ilona

A táppénz és a betegszabadság nem azonos fogalmak. A keresőképtelenség nem csak akkor következik be, ha valaki a betegsége miatt nem tudja ellátni a munkáját. De számos olyan élethelyzet adódhat, amikor a táppénz alanyi jogon megillet, még akkor is, ha nem mi vagyunk betegek. Például ha a gyermekünk vagy hozzátartozónk szorul ápolásra.

nem mindegy: táppénz vagy betegszabadság
Nem mindegy: táppénzre vagy betegszabadságra ír ki az orvos
Forrás: sonline/Lang Róbert

Táppénz vagy betegszabadság, van különbség a kettő között

Minden dolgozónak alanyi jogon jár évi 15 munkanap, amelyet saját betegsége okán igényelhet meg. A betegszabadság kifizetése a munkáltató költsége, ilyen esetben a dolgozó számára a távolléti díja 70 százaléka jár. Abban az esetben, ha a betegszabadság időtartama letelt, de a dolgozó továbbra sem munkaképes, már a táppénz összege jár számára.

A betegszabadsággal szemben a táppénz idén is változatlanul nem csak a dolgozó betegsége okán vehető igénybe, ugyanis a táppénztörvény a keresőképtelenség más eseteit is magába foglalja. Például beteg gyermek otthoni ápolása, veszélyeztetett terhesség, hatósági elkülönítés stb., amelyeket 9 táppénz kód különböztet meg egymástól. Az, hogy mennyi a táppénz összege, azaz, hogy hány százalék táppénz jár a keresőképtelenséggel töltött időszakban, szintén attól függ, hogy milyen táppénz kódra jelent be minket az orvosunk.

Megszűnt a munkája, ezt követően harminc napig volt táppénzen

Szekszárdi olvasónk a következő kérdéssel kereste meg szerkesztőségünket: – Miután megszűnt a munkám, elmentem táppénzre. Harminc napig kaptam, tovább nem. Azt mondták, hogy a táppénz passzív volt, így csak eddig járt. Nem értem, mivel 20 éve dolgozom.

Az általunk megkérdezett munkaügyi jogász elmondta, helyes felvilágosítást kapott olvasónk, mivel a munkaviszony megszűnését követően maximum harminc napon át jogosult táppénzre. Ha kezelőorvosa úgy látja, felgyógyulása még nem fejeződött be, méltányosságból kérheti a táppénz meghosszabbítását. Így a táppénz ellátás további harminc napra engedélyezhető.

A táppénz összege a bejelentett kódtól függ, ennyi jár idén

A táppénz mértékének megállapítása összetettebb folyamat, mint amit a betegszabadság esetében már megszokhattunk. A táppénz összege idén attól függ, hogy mennyi az alapfizetésünk, illetve, hogy milyen táppénz kód szerint jelentettek be minket.

A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincad részét. Idén a 290.800 forintos minimálbért figyelembe véve a táppénz napi maximális összege bruttó 19.387 forintra nőtt a tavalyi 17.787 forinthoz képest.

Ezek a táppénz típusai, ilyen eseteket tart nyilván a jogszabály 

  • 1-es táppénz kód – üzemi baleseti táppénz idén 100 százalékos táppénz, a keresőképtelenség kezdetétől jár, az egész költség a munkáltatót terhelheti 
  • 2-es táppénz kód – foglalkoztatási megbetegedési táppénz: a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár, az egész költség a munkáltatót terhelheti 
  • 3-as táppénz kód – közúti baleseti táppénz: betegszabadság előzi meg, azt követően jár a táppénz összege, amelyből 1/3 munkáltatói táppénz 
  • 4-es táppénz kód – egyéb baleseti táppénz: betegszabadság előzi meg, azt követően jár a táppénz; ebből 1/3 munkáltatói táppénz, 
  • 5-ös táppénz kód – beteg gyermek ápolása táppénz: nincs betegszabadság; a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár, 
  • 6-os táppénz kód – szülési táppénz: nem előzi meg betegszabadság; a táppénz összege a keresőképtelenség kezdetétől jár, 
  • 7-es táppénz kód – hatósági elkülönítés közegészségügyi okokból: nincs betegszabadság, a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár, 
  • 8-as táppénz kód – táppénz egyéb betegség okán: betegszabadság előzi meg, ezt követően jár a táppénz, amelynek 1/3-a munkáltatói táppénz, 
  • 9-es táppénz kód – veszélyeztetett terhességi táppénz: nincs betegszabadság, a táppénz a keresőképtelenség kezdetétől jár, ennek 1/3-a munkáltatói táppénz.

 

