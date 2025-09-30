Táppénz vagy betegszabadság? Nem mindegy, melyiket veszi igénybe

A táppénz és a betegszabadság nem azonos fogalmak. A keresőképtelenség nem csak akkor következik be, ha valaki a betegsége miatt nem tudja ellátni a munkáját. De számos olyan élethelyzet adódhat, amikor a táppénz alanyi jogon megillet, még akkor is, ha nem mi vagyunk betegek. Például ha a gyermekünk vagy hozzátartozónk szorul ápolásra.

Nem mindegy: táppénzre vagy betegszabadságra ír ki az orvos

Forrás: sonline/Lang Róbert

Táppénz vagy betegszabadság, van különbség a kettő között

Minden dolgozónak alanyi jogon jár évi 15 munkanap, amelyet saját betegsége okán igényelhet meg. A betegszabadság kifizetése a munkáltató költsége, ilyen esetben a dolgozó számára a távolléti díja 70 százaléka jár. Abban az esetben, ha a betegszabadság időtartama letelt, de a dolgozó továbbra sem munkaképes, már a táppénz összege jár számára.

A betegszabadsággal szemben a táppénz idén is változatlanul nem csak a dolgozó betegsége okán vehető igénybe, ugyanis a táppénztörvény a keresőképtelenség más eseteit is magába foglalja. Például beteg gyermek otthoni ápolása, veszélyeztetett terhesség, hatósági elkülönítés stb., amelyeket 9 táppénz kód különböztet meg egymástól. Az, hogy mennyi a táppénz összege, azaz, hogy hány százalék táppénz jár a keresőképtelenséggel töltött időszakban, szintén attól függ, hogy milyen táppénz kódra jelent be minket az orvosunk.

Megszűnt a munkája, ezt követően harminc napig volt táppénzen

Szekszárdi olvasónk a következő kérdéssel kereste meg szerkesztőségünket: – Miután megszűnt a munkám, elmentem táppénzre. Harminc napig kaptam, tovább nem. Azt mondták, hogy a táppénz passzív volt, így csak eddig járt. Nem értem, mivel 20 éve dolgozom.

Az általunk megkérdezett munkaügyi jogász elmondta, helyes felvilágosítást kapott olvasónk, mivel a munkaviszony megszűnését követően maximum harminc napon át jogosult táppénzre. Ha kezelőorvosa úgy látja, felgyógyulása még nem fejeződött be, méltányosságból kérheti a táppénz meghosszabbítását. Így a táppénz ellátás további harminc napra engedélyezhető.

A táppénz összege a bejelentett kódtól függ, ennyi jár idén

A táppénz mértékének megállapítása összetettebb folyamat, mint amit a betegszabadság esetében már megszokhattunk. A táppénz összege idén attól függ, hogy mennyi az alapfizetésünk, illetve, hogy milyen táppénz kód szerint jelentettek be minket.

A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincad részét. Idén a 290.800 forintos minimálbért figyelembe véve a táppénz napi maximális összege bruttó 19.387 forintra nőtt a tavalyi 17.787 forinthoz képest.

Ezek a táppénz típusai, ilyen eseteket tart nyilván a jogszabály