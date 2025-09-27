Pénz nélkül, jókedvvel – így dolgoztak együtt a ’70-es években Szekszárdon

Valamikor régen, a múlt század második felében volt egy olyan fogalom, hogy társadalmi munka. Lelkesítették a fiatalokat, néha az idősebbeket is, hogy dolgozzanak olyanért, ami jó a köznek, de nem járt pénz érte. Csinálják meg azt, amire az államnak, a városnak, vagy intézménynek, iskolának nincs pénze, de szükség lenne rá.

A társadalmi munka vérpezsdítő hatása képeken, a '70-es évek Szekszárdján

Fotó: Szepesi László

A társadalmi munka napjainkból sem veszett ki

Lelkesítette az ifjúságot az ösztönzés, persze nem anyagi, hanem erkölcsi, hivatkozás a jövőbe vetett hitre, s néha, a szent cél érdekében, előfordult emellett némi politikai bíztatás. Így ástak csatornát, csapolták le, tették termővé Hanság mocsaras részét, voltak építőtáborok, év közben meg kommunista szombatok.

Mai, mindent pénzben számoló világunkban ez szokatlan. Akkor természetes volt, s nem is rossz. Jó bulinak is tűnt sokaknak, amire nem volt kár pár órát szánni. Abban az időben még nem voltak konditermek, de lehetett, vagy kellett is a szabadban mozogni. Dolgozni, kicsit másnak, másért, vagy kicsit magunknak, mert az eredményt lehetett sajátnak tudni, netán ezért örülni, ami ugyancsak nem volt rossz dolog.

A bő fél évszázaddal ezelőtt, 1974 késő őszén készült kép egy lelkes csapatot örökített meg. Szekszárd főutcáján tüntették el a gazos göröngyöket, lehullott levelet, téglákat, hogy később pázsit, tavasszal talán még virág is legyen az úttest és a járda közt.