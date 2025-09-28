szeptember 28., vasárnap

Legyen óvatos!

4 órája

Így ismerheti fel, hogy csalók akarják megszerezni a bizalmas adatait! – Ezekre figyeljen!

Címkék#MBH Bank Nyrt#telefonos csalás#telefonos csalók

A csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják megszerezni az ügyfelek bizalmas adatait. Az MBH Bank összefoglalta, hogyan ismerhetjük fel a telefonos csalásokat, és mit tehetünk ellenük.

Teol.hu

A telefonos csalások során a bűnözők olyan érzékeny információkhoz juthatnak, amelyeket e-mailes adathalászattal nehezebben szerezhetnének meg. Például rákérdezhetnek számlaegyenlegére, hogy felmérjék, érdemes-e tovább próbálkozniuk. Gyakran azzal ijesztgetnek, hogy „gyanús mozgást” észleltek a számláján, vagy „technikai hibát” kell elhárítani, esetleg veszélyben van a számlán kezelt pénzeszköze. Ezután adategyeztetés ürügyén kérik el a bizalmas információkat, netbank belépési adatokat, sőt arra is megpróbálhatják rávenni, hogy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepítsen saját eszközére. Az MBH Bank közleményben figyelmeztet!

Telefonos csalások – egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják meg kiszedni belőlünk banki adatainkat
Fotó: Mediaworks
Fotó: Mediaworks

Telefonos csalások – ezek az árulkodó jelek

Sürgetik, riogatják önt: gyakran gyanús tranzakciókra vagy azonnali veszélyre hivatkozva próbálják gyors, meggondolatlan cselekvésre bírni. 
Bizalmas adatokat kérnek: jelszót, kódot vagy egyéb érzékeny információt próbálnak megszerezni hitelesnek tűnő történetekkel. 
Ismeretlen szoftver telepítését kérik: „vírusirtóra” vagy „védelmi szoftverre” hivatkozva távoli hozzáférést biztosító alkalmazást ajánlanak. 
Pénz átutalását kérik: arra utasítják, hogy pénzét egy „biztonságos” számlára küldje. 
Bankbetétei készpénzben történő kivételét és átadását kérik: arra utasítják, hogy a bankban tárolt pénzét készpénzben vegye fel, majd adja át részükre. 
Nem tudják, melyik bank ügyfele: ez árulkodó jel lehet a hívó szándékáról.

Fontos tudni!

A telefonos csalók gyakran banki ügyintézőnek, valamely hatóság tagjának vagy biztonsági szakembernek adják ki magukat, és a hívószám-hamisítás révén akár a bank hivatalos telefonszámát is képesek megjeleníteni az ön kijelzőjén. A hívószám nem garancia arra, hogy valóban a bank hívja! A támadók a hívott fél reakcióira építve módosítják történetüket, arra törekednek, hogy riadalmat keltsenek. Az MBH Bank, illetve a hatóságok soha nem kérnek telefonon bizalmas adatokat, például jelszót, netbank adatokat, PIN-kódot vagy SMS-kódot, vagy hogy bármilyen programot telepítsen az informatikai eszközére, és nem kérik a pénze átutalását „biztonsági számlára”, vagy pénze készpénzben történő felvételét, majd részükre történő átadását. Ha a bank gyanús tevékenységet észlel számláján, az ön közreműködése nélkül is megteszi a szükséges biztonsági lépéseket.

Hogyan védekezhet?

Ne hagyja magát siettetni: gyanús hívás esetén azonnal szakítsa meg a kapcsolatot! 
Ne adjon ki bizalmas adatokat: a bank soha nem kér telefonon felhasználónevet, jelszót vagy kódot. 
Ne telepítsen ismeretlen szoftvert: ezek gyakran a csalók számára biztosítanak hozzáférést az ön eszközéhez. 
Ne utaljon pénzt telefonos kérésre: a bank nem kér ilyet telefonon keresztül. 
Ne bontsa fel és vegye ki bankbetéteit idegenek kérésére: a bank nem kér ilyet telefonon keresztül. 
Ellenőrizze a hívót: kérje, hogy igazolja magát, vagy hívja fel a bank hivatalos számát. 
Legyen óvatos a közösségi médiával: a csalók alapvető információkat gyűjthetnek az ön nyilvános profiljaiból.

 

 

 

