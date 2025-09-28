Így ismerheti fel, hogy csalók akarják megszerezni a bizalmas adatait! – Ezekre figyeljen!

A telefonos csalások során a bűnözők olyan érzékeny információkhoz juthatnak, amelyeket e-mailes adathalászattal nehezebben szerezhetnének meg. Például rákérdezhetnek számlaegyenlegére, hogy felmérjék, érdemes-e tovább próbálkozniuk. Gyakran azzal ijesztgetnek, hogy „gyanús mozgást” észleltek a számláján, vagy „technikai hibát” kell elhárítani, esetleg veszélyben van a számlán kezelt pénzeszköze. Ezután adategyeztetés ürügyén kérik el a bizalmas információkat, netbank belépési adatokat, sőt arra is megpróbálhatják rávenni, hogy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepítsen saját eszközére. Az MBH Bank közleményben figyelmeztet!

Telefonos csalások – egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják meg kiszedni belőlünk banki adatainkat

Fotó: Mediaworks

Telefonos csalások – ezek az árulkodó jelek

Sürgetik, riogatják önt: gyakran gyanús tranzakciókra vagy azonnali veszélyre hivatkozva próbálják gyors, meggondolatlan cselekvésre bírni.

Bizalmas adatokat kérnek: jelszót, kódot vagy egyéb érzékeny információt próbálnak megszerezni hitelesnek tűnő történetekkel.

Ismeretlen szoftver telepítését kérik: „vírusirtóra” vagy „védelmi szoftverre” hivatkozva távoli hozzáférést biztosító alkalmazást ajánlanak.

Pénz átutalását kérik: arra utasítják, hogy pénzét egy „biztonságos” számlára küldje.

Bankbetétei készpénzben történő kivételét és átadását kérik: arra utasítják, hogy a bankban tárolt pénzét készpénzben vegye fel, majd adja át részükre.

Nem tudják, melyik bank ügyfele: ez árulkodó jel lehet a hívó szándékáról.

Fontos tudni!

A telefonos csalók gyakran banki ügyintézőnek, valamely hatóság tagjának vagy biztonsági szakembernek adják ki magukat, és a hívószám-hamisítás révén akár a bank hivatalos telefonszámát is képesek megjeleníteni az ön kijelzőjén. A hívószám nem garancia arra, hogy valóban a bank hívja! A támadók a hívott fél reakcióira építve módosítják történetüket, arra törekednek, hogy riadalmat keltsenek. Az MBH Bank, illetve a hatóságok soha nem kérnek telefonon bizalmas adatokat, például jelszót, netbank adatokat, PIN-kódot vagy SMS-kódot, vagy hogy bármilyen programot telepítsen az informatikai eszközére, és nem kérik a pénze átutalását „biztonsági számlára”, vagy pénze készpénzben történő felvételét, majd részükre történő átadását. Ha a bank gyanús tevékenységet észlel számláján, az ön közreműködése nélkül is megteszi a szükséges biztonsági lépéseket.