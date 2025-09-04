Idén szokatlanul korán kezdődik a téli időszámítás

Az óraátállítás a téli időszámításra az idén szokatlanul korán, október 26-án, vasárnap hajnalban történik. Ekkor hajnali 3 órakor vissza kell állítani az órákat 2 órára, így egy órával tovább alhatunk. Bár ez jól hangzik, de valójában komoly hatással lehet a szervezet működésére a téli óraátállítás.

Téli óraátállítás. Idén szokatlanul korán kell ezt megtenni. Forrás: Shutterstock/illusztráció

A téli óraátállítás árnyoldalai

Lakatos Ágnes természetgyógyász a Baon.hu-nak elmondta: az alvás–ébrenlét ritmus felborulása komoly terhet ró a szervezetre. Az átállás felboríthatja a melatonin- és kortizolszint egyensúlyát, ami nemcsak alvászavart okozhat, hanem fáradtságot, koncentrációs nehézségeket, hangulatingadozást, sőt súlyosabb esetben a vérnyomás és a szív- és érrendszer működésének zavarát is előidézheti.

Leginkább az idősek és a krónikus betegséggel élők érzik meg a negatív hatásokat. A kellemetlenségek mérséklésére érdemes néhány nappal korábban elkezdeni a felkészülést: kicsit korábban kelni, több időt tölteni természetes fényben, esténként kerülni a képernyőt, a koffeint és a nehéz ételeket. Nem véletlen, hogy sok magyar rosszul viseli az óraátállítást.

Bár az Európai Unió évek óta napirenden tartja az óraátállítás eltörlését, végleges döntés még mindig nem született, így a gyakorlat – legalábbis egyelőre – marad.