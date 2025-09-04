53 perce
Idén szokatlanul korán kezdődik a téli időszámítás
Bár sokszor volt szó arról, hogy eltörlik az óraátállítást, ez még mostanáig sem követezett be. Lassan vége a nyárnak, beköszönt az ősz, ezért már most érdemes felkészülni a mindenkit érintő változásra. A téli óraátállítás idén a szokásosnál is korábban érkezik.
Az óraátállítás a téli időszámításra az idén szokatlanul korán, október 26-án, vasárnap hajnalban történik. Ekkor hajnali 3 órakor vissza kell állítani az órákat 2 órára, így egy órával tovább alhatunk. Bár ez jól hangzik, de valójában komoly hatással lehet a szervezet működésére a téli óraátállítás.
A téli óraátállítás árnyoldalai
Lakatos Ágnes természetgyógyász a Baon.hu-nak elmondta: az alvás–ébrenlét ritmus felborulása komoly terhet ró a szervezetre. Az átállás felboríthatja a melatonin- és kortizolszint egyensúlyát, ami nemcsak alvászavart okozhat, hanem fáradtságot, koncentrációs nehézségeket, hangulatingadozást, sőt súlyosabb esetben a vérnyomás és a szív- és érrendszer működésének zavarát is előidézheti.
Leginkább az idősek és a krónikus betegséggel élők érzik meg a negatív hatásokat. A kellemetlenségek mérséklésére érdemes néhány nappal korábban elkezdeni a felkészülést: kicsit korábban kelni, több időt tölteni természetes fényben, esténként kerülni a képernyőt, a koffeint és a nehéz ételeket. Nem véletlen, hogy sok magyar rosszul viseli az óraátállítást.
Bár az Európai Unió évek óta napirenden tartja az óraátállítás eltörlését, végleges döntés még mindig nem született, így a gyakorlat – legalábbis egyelőre – marad.