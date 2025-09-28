Itt a nagy téligumi teszt – ezekkel a márkákkal bármilyen havas úton célba ér

A téligumikat kifejezetten hideg időjárásra tervezték: lágyabb gumikeverékük és speciális mintázatuk biztosítja a tapadást havas, jeges úton. Nyári körülmények között azonban ezek a tulajdonságok hátrányt jelentenek. A legtöbb autótulajdonosnál a minőség mellett az is fontos szempont, mennyibe kerülnek, ebben segít a téligumi teszt.

Téligumi teszt: aki a legolcsóbbat választja, lehet, hogy a biztonságon spórol. Fotó: Mártonfai Dénes

Az ADAC friss téligumi-tesztjén hat prémium abroncs bizonyult a legjobbnak, köztük a Goodyear UltraGrip Performance 3, amely összesített győztes lett. A Michelin és a Bridgestone szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, míg a Hankook és a Continental kisebb hiányosságokkal, de szintén jó minősítést kaptak. A skála másik végén 11 belépő szintű modell végzett, köztük a Syron Everest 2, amely a legrosszabb eredményt érte el: vizes úton még akkor is 46 km/h-val haladt, amikor a Goodyearral szerelt autó már megállt. A teszt összességében igazolta: aki a legolcsóbb gumit választja, a biztonságán spórol – írta a Pénzcentrum.

Mit tudnak az ismeretlen márkák, érdemes ezen spórolni?

Az ismeretlen márkák felbukkanása egyre gyakoribb lett, mióta az online boltokban számos kevésbé ismert gyártó termékei sorakoznak a nagy márkák mellett. De akadnak hagyományos kereskedők is, akik ilyen abroncsokat árulnak.Ezek a jellemzően Távol-Keletről származó termékek rendszerint jóval olcsóbbak, mint a neves márkák gumijai. De vajon felveszik a versenyt a neves gyártók termékeivel?