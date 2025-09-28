szeptember 28., vasárnap

A biztonság a legfontosabb

56 perce

Itt a nagy téligumi teszt – ezekkel a márkákkal bármilyen havas úton célba ér

Címkék#téligumi-teszt#téligumicsere#autó#közlekedés#téligumi

Bár még csak szeptember vége van, de eléggé ősziesre fordult az idő, és a gumiszervízek szerint, egyre többen cserélik le a nyári gumijukat. Ilyenkor felmerül az autó tulajdonosokban a kérdés, jó lesz még a tavalyi vagy újat kellene venni. No de milyet, elkészült a friss téligumi teszt, segítünk dönteni.

Mauthner Ilona

A téligumikat kifejezetten hideg időjárásra tervezték: lágyabb gumikeverékük és speciális mintázatuk biztosítja a tapadást havas, jeges úton. Nyári körülmények között azonban ezek a tulajdonságok hátrányt jelentenek. A legtöbb autótulajdonosnál a minőség mellett az is fontos szempont, mennyibe kerülnek, ebben segít a téligumi teszt.

Téligumi teszt: aki a legolcsóbbat választja, lehet, hogy a biztonságon spórol
Téligumi teszt: aki a legolcsóbbat választja, lehet, hogy a biztonságon spórol. Fotó: Mártonfai Dénes

Téligumi teszt: aki a legolcsóbbat választja, a biztonságon spórol

Az ADAC friss téligumi-tesztjén hat prémium abroncs bizonyult a legjobbnak, köztük a Goodyear UltraGrip Performance 3, amely összesített győztes lett. A Michelin és a Bridgestone szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, míg a Hankook és a Continental kisebb hiányosságokkal, de szintén jó minősítést kaptak. A skála másik végén 11 belépő szintű modell végzett, köztük a Syron Everest 2, amely a legrosszabb eredményt érte el: vizes úton még akkor is 46 km/h-val haladt, amikor a Goodyearral szerelt autó már megállt. A teszt összességében igazolta: aki a legolcsóbb gumit választja, a biztonságán spórol – írta a Pénzcentrum.

Mit tudnak az ismeretlen márkák, érdemes ezen spórolni?

Az ismeretlen márkák felbukkanása egyre gyakoribb lett, mióta az online boltokban számos kevésbé ismert gyártó termékei sorakoznak a nagy márkák mellett. De akadnak hagyományos kereskedők is, akik ilyen abroncsokat árulnak.Ezek a jellemzően Távol-Keletről származó termékek rendszerint jóval olcsóbbak, mint a neves márkák gumijai. De vajon felveszik a versenyt a neves gyártók termékeivel? 

Nos, aki azt hiszi, hogy minden téligumi egyformán jó, nagyot téved – ezt mutatta ki a legfrissebb ADAC teszt. 

Vizes úton kirívó különbségek mutatkoztak: a legjobb és a legrosszabb gumi fékútja között több mint 15 méter a különbség 80 km/h-ról vészfékezve.

 Amikor a Goodyear UltraGrip Performance 3-mal felszerelt autó már áll, a Syron Everest 2-vel még 46 km/h-val halad. Akadtak azonban kivételek is a „közép” kategóriában: a Matador MP93 Nordicca és a Momo W-20 North Pole a „kielégítő” értékelést kapta, így korlátozott használatra elfogadható alternatívát jelenthetnek.

Három középkategóriás abroncsot viszont az ADAC nem ajánl: Firestone Winterhawk 4, Maxxis Premitra Snow WP6 és Apollo Aspire XP Winter. A Firestone havon és jégen jó, de száraz úton bizonytalan, főleg hirtelen manővereknél. A Maxxis és az Apollo szintén kiegyensúlyozatlan teljesítményt mutatott.

Már javában cserélik a nyári gumikat télire

Szekszárdon, a Kirschnell gumiszervíznél érdeklődtünk arról, elkezdték-e már a nyári gumik cseréjét télire, illetve melyik márka a legkeresettebb? A szervíz egyik tulajdonosa, Kirschnell Erzsébet elmondta, már minden napra jut néhány autós, aki kéri a cserét. A nagyobb forgalom október második felében zajlik.

– A legtöbben a tavalyi gumikat kérik feltenni. Jellemzően 3-4 évet bírnak ki ezek a gumik, akkor ha valaki nem használja túl sokat az autóját – munkába jár vele, a gyereket viszi iskolába, óvodába, bevásárolni megy vele – amikor a barázda mélysége eléri a gyárilag jelölt szintet, akkor új gumit kell venni. A céges autóknál inkább 2 évente van új gumi cseréje, mert azokat többet hajtják. Ami pedig a minőséget illeti, a felső kategóriások közé tartozik a Continental, Michelin, ezek ára közel kétszer annyi, mint a középkategóriásoké. Közülük egyébként a Matador az egyik kedvenc, jók a visszajelzések róla. Az alsó kategóriába tartozik a Taurus, vagy a Leau – ezeket leginkább azoknak ajánljuk, akik helyben, településen belül használják az autójukat – mondta Kirschnell Erzsébet.

A gumik egyébként 3-5 százalékot drágultak az elmúlt időszakban.

 

