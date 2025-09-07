Különleges este lesz a mai – ha elmulasztja, örökbe bánni fogja

Vasárnap este a szekszárdi Kálvária kilátó ismét megtelik kíváncsi tekintetekkel: a teljes holdfogyatkozást nézhetjük majd. Elő a binokulárokkal – amit még sosem láttam, de valahol olvastam, hogy ez jól jön egy holdfogyatkozáshoz – fényképezőkkel. De a legfontosabb, hogy mi magunk jelen legyünk.

A képet nézve könnyen megérthető a teljes holdfogyatkozás jelensége

Fotó: Shutterstock

Teljes holdfogyatkozás a teljesség élményével

Még halványan emlékszem egy korábbi teljes holdfogyatkozásra, az ezredfordulón júliusban. Akkor is hatalmas tömeg hömpölygött fel a Kálváriára. Mi is ott voltunk fiatalként, mert nem akartunk lemaradni, hogy valami különlegesnek legyünk a részesei. Erről bevillant egy balatoni emlék. Nagymamám már jócskán nyolcvan felé járt, amikor hosszú évek után végre sikerült elcsalnunk a Balatonra. Ott ült a bokáig érő vízben, fehér vászonkalapban és csak nézte a vizet. Odamentem hozzá és ő annyit mondott: „Hát kislányom, ha belegondolok, megéltem a második világháborút, a kommunizmust, a rendszerváltást, egy századfordulót, ami egyben ezredforduló volt, aztán ott volt a teljes napfogyatkozás, a teljes holdfogyatkozás, és tessék, soha nem gondoltam volna, hogy még az életemben egyszer a Balaton partjára is eljutok újra”.

Most, ahogy közelít a teljes holdfogyatkozás, valahogy hasonló érzés kerít hatalmába, én is számba veszem a fajsúlyos állomásokat az életemben. Máris fontos lesz, hogy nézzem-e a holdfogyatkozást, vagy kihagyjam azzal a tudattal, hogy talán soha nem lesz alkalmam többet ilyenre. Mert majd ha egyszer az unokámnak mesélem, hogy mi mindenben volt részem az életben, benne kell lennie a listában ennek a 2025-ös pillanatnak is.