Teljesen megújult a decsi polgármesteri hivatal – így változott meg az épület (videó)

A decsi polgármesteri hivatalon az 1900-as évek óta nem történt komolyabb felújítás. A Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési forrása most megteremtette a lehetőségét az állagmegóvásnak. A Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési forrása adott lehetőséget, hogy a helyi önkormányzat pályázzon, és közel 70 millió forintért megkezdhette a korszerűsítést.