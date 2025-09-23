szeptember 23., kedd

Teol.hu videó

9 perce

Teljesen megújult a decsi polgármesteri hivatal – így változott meg az épület (videó)

Címkék#teol video#polgármesteri hivatal#állagmegóvás#felújítás

Teol.hu

A decsi polgármesteri hivatalon az 1900-as évek óta nem történt komolyabb felújítás. A Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési forrása most megteremtette a lehetőségét az állagmegóvásnak. A Tolna Vármegyei Önkormányzat fejlesztési forrása adott lehetőséget, hogy a helyi önkormányzat pályázzon, és közel 70 millió forintért megkezdhette a korszerűsítést. 

 

