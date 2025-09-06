Ne lepődjön meg, ha betér a temetőbe! Országos sírásó verseny zajlik Szekszárdon

A Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete (MTFE) által szervezett versenyen huszonegy csapat – köztük külföldi résztvevők – mutatják be szakmai felkészültségüket. A versenyzőknek nemcsak fizikai erejükről, hanem precíz munkavégzésükről is számot kell adniuk: egy sírgödör kialakítása során közel 2,5 köbméter földet mozgatnak meg, majd a hantolási fordulóban mindezt vissza is kell lapátolni.

Az ország legjobb sírásói érkeznek szombaton Szekszárdra. Fotó: Mediaworks

Az esemény az ünnepélyes megnyitóval 9 órakor kezdődik. Az MTFE célja, hogy a verseny révén bemutassa a sírásó szakma társadalmi jelentőségét, és elismerést adjon azon kollégáknak, akik nap mint nap méltósággal végzik hivatásukat. Az eseményről természetesen a nap folyamán hírportálunkon is beszámolunk.