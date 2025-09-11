Őstermelők, vásárlók
1 órája
Termelői piac: Alsónyéken immár hetedik alkalommal lesz
Szeptember 13-án, szombaton vélhetően ismét megtelik árusokkal, vásárlókkal Alsónyék Fő utcája. Termelői piac lesz délelőtt 9 órától.
Egy évvel ezelőtt, március végén első alkalommal rendezték meg Alsónyéken a termelői piacot. Akkora sikere volt, hogy a szervezők azóta már a hetedikre készülnek. A termelői piac egyre népszerűbb Tolna vármegyében is.
Tegnap, 12:06
Most annyian jelezték jöttüket, hogy a környékbeli utcák is megtelnek majd termelőkkel, akik saját termékeiket szeretnék eladni. Bárdos Viktor, a termelői piac szervezője elmondta, több mint nyolcvanan jönnek majd az ország különböző részeiből, van aki 200 kilométert is utazik, hogy árulhassa termékeit.
