szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

23°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őstermelők, vásárlók

57 perce

Termelői piac: Alsónyéken immár hetedik alkalommal lesz

Címkék#piac#Alsónyék#kistermelő

Mauthner Ilona

Szeptember 13-án, szombaton vélhetően ismét megtelik árusokkal, vásárlókkal Alsónyék Fő utcája. Termelői piac lesz délelőtt 9 órától.

nyéki termelői piac
Szombaton ismét lesz Alsónyéken termelői piac, reggel 9 órától érdemes lesz kilátogatni
Forrás:  Tolnai Népújság

Egy évvel ezelőtt, március végén első alkalommal rendezték meg Alsónyéken a termelői piacot. Akkora sikere volt, hogy a szervezők azóta már a hetedikre készülnek. A termelői piac egyre népszerűbb Tolna vármegyében is.

Most annyian jelezték jöttüket, hogy a környékbeli utcák is megtelnek majd termelőkkel, akik saját termékeiket szeretnék eladni. Bárdos Viktor, a termelői piac szervezője elmondta, több mint nyolcvanan jönnek majd az ország különböző részeiből, van aki 200 kilométert is utazik, hogy árulhassa termékeit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu