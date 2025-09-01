Felejtsd el a hipermarketet! – Itt várnak a legjobb kistermelői finomságok

Több, mint 300 helyi termelői piac működik hazánkban, ahol a vásárlók közvetlenül a termelőtől juthatnak hozzá a kiváló minőségű, friss, szezonális hazai élelmiszerekhez. A termelői piacok a rövid ellátási lánc egyik legalapvetőbb szereplői, megkönnyítik a kistermelők által megtermelt egészséges termékek, és az azokból előállított élelmiszerek eljuttatását a fogyasztókhoz.

A termelői piacok közül az egyik legnépszerűbb: Völgy piac a Sötétvölgyben, Szekszárd szomszédságában, minden hónap második vasárnapján

Fotó: Kiss Albert / Forrás: Tolnai Népújság

Termelői piacok: egyre több van belőlük, mert egyre népszerűbbek

Az elmúlt hónapokban sorra alakultak a településeken termelői piacok. Környezetünkben talán a legismertebbek a következők: Szekszárd szomszédságában a Völgy piac, a szekszárdi termelői piac, bogyiszlói, az alsónyéki és a bajai termelői piacok. Ezek nem azonosak a szokásos piaci napokkal, ahol kereskedők is árusíthatnak, hanem az adott hónapban, adott időpontban - az ország különböző pontjáról oda érkező - kistermelők kínálják a saját készítésű termékeiket.

A kormány 2012-ben a helyi gazdaságok élénkítésére vezette be a helyi termelői piac fogalmát, ahol a kistermelők a saját gazdaságukból származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékeiket értékesítik.

Helyi termelői piacra járni ma már nem csak élelem beszerzés, hanem egy program is. Amellett, hogy a vásárló itt juthat a legegyszerűbben helyben termelt, friss zöldséghez és gyümölcshöz, a termelőtől hallhat az előállítás módjáról, a gazdaságról is. A megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választva elégedett lehet a vásárló, mert tudja honnan származik az árualap.