Felejtsd el a hipermarketet! – Itt várnak a legjobb kistermelői finomságok
A piacozás egy olyan életérzés, amely a legjobb termékek kipróbálására és vásárlására ösztönzi az embereket. Az ősz nagyon is alkalmas arra, hogy újfajta gasztronómiai élményhez juttassa azokat, akik kilátogatnak valamelyik termelői piacra.
Több, mint 300 helyi termelői piac működik hazánkban, ahol a vásárlók közvetlenül a termelőtől juthatnak hozzá a kiváló minőségű, friss, szezonális hazai élelmiszerekhez. A termelői piacok a rövid ellátási lánc egyik legalapvetőbb szereplői, megkönnyítik a kistermelők által megtermelt egészséges termékek, és az azokból előállított élelmiszerek eljuttatását a fogyasztókhoz.
Termelői piacok: egyre több van belőlük, mert egyre népszerűbbek
Az elmúlt hónapokban sorra alakultak a településeken termelői piacok. Környezetünkben talán a legismertebbek a következők: Szekszárd szomszédságában a Völgy piac, a szekszárdi termelői piac, bogyiszlói, az alsónyéki és a bajai termelői piacok. Ezek nem azonosak a szokásos piaci napokkal, ahol kereskedők is árusíthatnak, hanem az adott hónapban, adott időpontban - az ország különböző pontjáról oda érkező - kistermelők kínálják a saját készítésű termékeiket.
A kormány 2012-ben a helyi gazdaságok élénkítésére vezette be a helyi termelői piac fogalmát, ahol a kistermelők a saját gazdaságukból származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékeiket értékesítik.
Helyi termelői piacra járni ma már nem csak élelem beszerzés, hanem egy program is. Amellett, hogy a vásárló itt juthat a legegyszerűbben helyben termelt, friss zöldséghez és gyümölcshöz, a termelőtől hallhat az előállítás módjáról, a gazdaságról is. A megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választva elégedett lehet a vásárló, mert tudja honnan származik az árualap.
Vásárlókkal telt meg a Völgy termelői piacFotók: Kiss Albert
Mára a termelői piacok portfoliói is egyre változatosabbak, de egy biztos, hogy mindig képviseltetik magukat a háztáji finomságok és kistermelői kézműves élelmiszerek, mint a mézek, pék- és tejtermékek, friss zöldségek és gyümölcsök, lekvárok, valamint a házi savanyúságok, és egyéb szezonális termények is. A termelői piacok portékai általában nemcsak arról híresek, hogy frissek és finomak, de egyben minőségiek és egyediek is.
Íme néhány termelői piac helye és dátuma
Szekszárdi termelői piac, a belvárosban a Piactéren szeptember 7-én, vasárnap
Völgy piac, Szekszárd szomszédságában, a Sötétvölgyben legközelebb szeptember 14.én, vasárnap lesz
Bogyiszló, Hagyományőrző Piac lesz a Hóci-parton szeptember 14-én.
Hóci parti piacFotók: Makovics Kornél
Alsónyéki termelői piac szeptember 13-án, szombaton, a település utcáin
A Sashalmi Piac Budapest XVI. kerületében, minden vasárnap reggel 6 órától. A Sashalmi téren található, és az egyik legkedveltebb helyi termelői piac a városban.
Nagymarosi termelői piac. A Dunakanyar szívében található Nagymarosi Termelői Piac igazi kincs. Szombatonként a Fő téren várja a látogatókat, ahol a börzsönyi gazdák és a Dunakanyar őstermelői kínálják portékáikat.
Megtartották az első termelői piacot SzekszárdonFotók: Ruip Gergő/Dunamenti Polgári Egyesület
Minden hónap harmadik szombatján szentesi piac. A kereskedőknél dísztárgyakat, mézet, sajtot, szörpöt, gyógynövényeket, valamint a természetben gyűjtött és feldolgozott gombákat, húsokat, zöldségeket is találhatunk.