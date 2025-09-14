Nem mosta el az eső, megtartották a termelői piacot Sötétvölgyben (képgaléria)

Reggel 8 óra környékén még nagy volt a bizonytalanság és az ezzel járó izgalom, vajon hány érdeklődő, vásárló jön majd el, kérdezgették egymástól is a termelők. Belőlük ugyanis nem volt hiány, mindenki eljött – nyolcvan kistermelő – Szekszárd szomszédságába, a Sötétvölgybe, a termelői piacra.

Az időjárás kegyes volt: két eső között megtartották Sötétvölgyben a termelői piacot vasárnap

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: MW

Eső helyett napsütésben telt ismét a termelői piac vasárnap

A helyzetet nem könnyítette meg az időjárási előrejelzés sem, vasárnap délelőttre tartós esőt jósoltak, de szerencsére tévedtek. Az óvatos vásárlók már kora reggel, 9 óra környékén jöttek vásárolni, hátha később az időjárás ezt nem teszi lehetővé, a kényelmesebbek később érkeztek.

Délelőtt 10 óra környékén azonban kisütött a nap is, és percek alatt megtelt a termelői piac környéke.

A termelők többsége sátorral a feje felett pakolta ki a holmiját, de most is volt, aki bízott a szerencséjében és a szabad ég alatt árulta a termékeit.

Búzás Attila Felsőnánáról érkezett a Sötétvölgybe, mint mondta amikor elindult otthonról nagyon bízott abban, hogy tévednek a meteorológusok, és szép lesz az idő. Don Choko néven saját készítésű csokoládékat árult. Táblást, drazsét, trüffelt, bonbont, csak belga csokiból dolgozik. Visszatérő vásárlói vannak. Immár nyolcadik alkalommal jön a sötétvölgyi termelői piacra.