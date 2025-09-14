szeptember 14., vasárnap

Sok látogató, sok termelő

11 perce

Nem mosta el az eső, megtartották a termelői piacot Sötétvölgyben (képgaléria)

Címkék#dió#Sötétvölgyben#alma#áru

Alaposan feladta a leckét a vasárnap délelőtt mind a termelőknek, mind az érdeklődőknek: vajon elmossa-e az eső Szekszárd szomszédságába meghirdetett termelői élménypiacot? Az időjárás kegyesnek bizonyult, bár hajnalban dörgéssel, villámlással kísért zápor is volt, ez a termelői piacot nem befolyásolta. Megtelt Sötétvölgy az idei első őszi termelői piacon.

Mauthner Ilona

Reggel 8 óra környékén még nagy volt a bizonytalanság és az ezzel járó izgalom, vajon hány érdeklődő, vásárló jön majd el, kérdezgették egymástól is a termelők. Belőlük ugyanis nem volt hiány, mindenki eljött – nyolcvan kistermelő – Szekszárd szomszédságába, a Sötétvölgybe, a termelői piacra.

Ismét termelői piac volt Sötétvölgyben
Az időjárás kegyes volt: két eső között megtartották Sötétvölgyben a termelői piacot vasárnap
Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  MW

Eső helyett napsütésben telt ismét a termelői piac vasárnap

A helyzetet nem könnyítette meg az időjárási előrejelzés sem, vasárnap délelőttre tartós esőt jósoltak, de szerencsére tévedtek. Az óvatos vásárlók már kora reggel, 9 óra környékén jöttek vásárolni, hátha később az időjárás ezt nem teszi lehetővé, a kényelmesebbek később érkeztek.

Délelőtt 10 óra környékén azonban kisütött a nap is, és percek alatt megtelt a termelői piac környéke.

A termelők többsége sátorral a feje felett pakolta ki a holmiját, de most is volt, aki bízott a szerencséjében és a szabad ég alatt árulta a termékeit. 

Búzás Attila Felsőnánáról érkezett a Sötétvölgybe, mint mondta amikor elindult otthonról nagyon bízott abban, hogy tévednek a meteorológusok, és szép lesz az idő. Don Choko néven saját készítésű csokoládékat árult. Táblást, drazsét, trüffelt, bonbont, csak belga csokiból dolgozik. Visszatérő vásárlói vannak. Immár nyolcadik alkalommal jön a sötétvölgyi termelői piacra.

Nem mosta el az eső, megtartották a termelői piacot Sötétvölgyben

Fotók: Mártonfai Dénes

Megtelt Sötétvölgy vásárlókkal, az időjárás kegyes volt

Bencze Patricia igazi kezdőként érkezett az élménypiacra. Se sátra, se kocsija nem volt, egy másik árussal jött. A fiatal hölgy egyedi, kézzel festett akrilképeket és ajándéktárgyakat árult. Ő még új „termelői piacos”, mint mondta nem régen alakította a vállalkozását Patika042 néven.

A FloMeda Bt. vezetője Tolna-Mözsről települt ki, gyümölcsöket - barackot, szilvát, almát - valamint száraz árut – diót, mákot, tésztát, lekvárokat – árult. Mint mondta, nagyon szereti a sötétvölgyi piacot, mióta erre van lehetőség, mindig itt van.

Egy babakocsis családot kérdeztünk arról, nem tartottak-e attól, hogy megered az eső. Mint mondták, autóval jöttek Sötétvölgybe, a babakocsit itt vették ki a kocsiból. Mindig nagy élmény nekik a termelői piac. Már visszajáró vásárlóknak számítanak, sajtokat vettek, lekvárt, almalevet és szőlőt. – A kicsinek is jót tett, hogy kimozdultunk otthonról, gyönyörű a környezet, jó itt lenni – mondta a fiatal bonyhádi édesanya.

