„Akár havi 50 ezer forinttal is kevesebb maradna” – Az atomerőmű dolgozóit is keményen sújtaná a Tisza-adó

Egy kiszivárgott tervezet szerint Magyar Péterék kormányra kerülve eltörölnék az egykulcsos szja-t, és progresszív adórendszert vezetnének be. A tervezett rendszer szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az 5 és 15 millió forint közötti jövedelmekre 22 százalékos, a 15 millió forint fölötti keresetekre pedig 33 százalékos adókulcs vonatkozna.

A Tisza-adó térségünkben az atomerőműves dolgozókat érintené talán a legérzékenyebben. Fotó: MW/archív

Súlyos százezres elvonást jelentene éves szinten a Tisza-adó

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Tolna vármegyében az energetikai szektorban dolgozók nettó átlagbére 846 254 forint, ami 1 247 295 forintos bruttó bérnek felel meg. Ezzel éves szinten még éppen beleesnének a 22 százalékos adókulcs keretbe. De aki ennél többet visz haza akárcsak néhány ezer forinttal, már a 33 százalékos adóteher sújtaná a fizetését. Jelenleg azonban ez a fizetés 187 ezer forintos havi szja-terhet jelent, de a Tisza-adó tervezett 22 százalékos kulcsa miatt havonta akár 50-55 ezer forinttal többet vonnának le, ami éves szinten meghaladhatja a 600 ezer forintos többletterhet.