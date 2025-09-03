1 órája
„Akár havi 50 ezer forinttal is kevesebb maradna” – Az atomerőmű dolgozóit is keményen sújtaná a Tisza-adó
A progresszív adókulcsok a magasabb bért keresőknél sokkal nagyobb anyagi terhet jelentenének. Tolnában az energetikai szektorban dolgozók fizetése az átlagnál jóval magasabb, a KSH adatai szerint. A Tisza-adó bevezetése számukra több tízezer forint mínuszt jelentene havonta.
Egy kiszivárgott tervezet szerint Magyar Péterék kormányra kerülve eltörölnék az egykulcsos szja-t, és progresszív adórendszert vezetnének be. A tervezett rendszer szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az 5 és 15 millió forint közötti jövedelmekre 22 százalékos, a 15 millió forint fölötti keresetekre pedig 33 százalékos adókulcs vonatkozna.
Súlyos százezres elvonást jelentene éves szinten a Tisza-adó
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Tolna vármegyében az energetikai szektorban dolgozók nettó átlagbére 846 254 forint, ami 1 247 295 forintos bruttó bérnek felel meg. Ezzel éves szinten még éppen beleesnének a 22 százalékos adókulcs keretbe. De aki ennél többet visz haza akárcsak néhány ezer forinttal, már a 33 százalékos adóteher sújtaná a fizetését. Jelenleg azonban ez a fizetés 187 ezer forintos havi szja-terhet jelent, de a Tisza-adó tervezett 22 százalékos kulcsa miatt havonta akár 50-55 ezer forinttal többet vonnának le, ami éves szinten meghaladhatja a 600 ezer forintos többletterhet.
„Nem tudom, hogyan élnénk meg” – súlyosan érinthetné a közigazgatásban dolgozó családokat a Tisza-adóHavi 18 ezerrel kevesebb maradna.
„Nem mindegy, mi marad a zsebemben” – megszólalt egy erőműves dolgozó
Egy, az MVM Paksi Atomerőműben dolgozó mérnök így nyilatkozott: – Mi itt Pakson kiemelt felelősséggel dolgozunk, és a béreink részben ezt tükrözik – mondta. – De a Tisza-adó azt jelentené, hogy minél többet keresek, annál nagyobb mértékben vesz el az állam. Ez szerintem igazságtalan, mert bár jobban keresek, mint az átlag, de 1000 forint nekem is 1000 forint. Nekem két gyerekem van, lakáshitelt törlesztünk, és az infláció miatt így is meg kell nézni, mire költünk. Ha tényleg bevezetik ezt a rendszert, mérnökként elgondolkodom rajta, hogy külföldön boldoguljunk a családdal.
