Kalkulátorral számolhat bárki

1 órája

„Átver a Tisza” – Kötcsén kezdődött a kampány az adótervek ellen

A Tisza-adó nem az igazságosságról szól – figyelmeztet a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. Kötcsén indult el kampányuk, amely a választók védelmére hivatott.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén indította el kampányát, amelyben a Tisza-adó átverésére hívja fel a figyelmet. A szervezet szerint Magyar Péter pártja elhallgatja, hogy a többkulcsos adó a mindennapokban élő családokat és dolgozókat is sújtaná.

A kampányvideóban Tarr Zoltán híres mondata is felhangzik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. A mozgalom szerint ez is bizonyíték arra, hogy a Tisza Párt nem mondja el az igazat.

A tisza-ado.hu oldalon egy kalkulátorral bárki kiszámolhatja, mennyivel járna rosszabbul a Tisza-adóval. A szervezet szerint az embereknek joguk van tudni a valóságot, és nem szabad bedőlniük a szép szavaknak.

Kötcse így a politikai küzdelem középpontjába került, ahol a Tisza-adó elleni kampány első állomásaként üzentek az embereknek.

