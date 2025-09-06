szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

16°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem kérnek belőle

7 órája

Mellbevágó összeget venne ki a banki dolgozók zsebéből a Tisza-adó

Címkék#Tisza-adó#kormány#Horváth István

Komoly pénzektől esnének el a banki dolgozók, ha beválna Magyar Péter terve. A Tisza-adó mindenkit negatívan érintene, s az emberek nem kérnek belőle.

Teol.hu

Dühösen reagáltak a Tisza-adó bevezetésére azok az emberek, akiktől a minap az utcán kértünk véleményt. Hallani sem akarnak Magyar Péter tervéről, mert mindenki tisztában van vele, hogy ha bevezetnék, az súlyosan érintené a családi kasszákat. A „Tisza-adó” szerint eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, helyette többkulcsos, progresszív adórendszert vezetnének be. Ez azt jelentené, hogy az évi ötmillió forint alatti jövedelmeknél maradna a 15 százalékos kulcs, ötmillió és 15 millió forint között 22 százalékra emelkedne az adó, míg a 15 millió forint feletti jövedelmeknél 33 százalékot kellene befizetni. A változtatás mindenkit negatívan érintene, a pénzügyi szektorban dolgozók, banki dolgozók, biztosítási területen dolgozók egyaránt jelentős bevételtől esnének el. 

A pénzügyi területen dolgozók is rosszul járnának a Tisza-adó bevezetésével
A pénzügyi területen dolgozók is rosszul járnának a Tisza-adó bevezetésével
Fotó: Mediaworks

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint Tolna vármegyében a pénzügyi ágazatban dolgozók és a biztosítási tevékenységet végzők átlagos bruttó keresete 422 809 forint, amely 308 913 forintos nettó jövedelmet jelent. A jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja mellett ez havi 63 421 forint adófizetési kötelezettséggel jár. A Tisza Párt elképzelése szerint azonban az évi 5 millió forint feletti jövedelmekre már 22 százalékos kulcs vonatkozna, ami éves szinten jelentős anyagi kieséssel járna. 

Tisza-adó: nem mindegy, mennyi marad a zsebben

„Két kisgyermekem van, nekünk nem mindegy, hogy mennyi marad a zsebünkben a hónap végén – mondta a vármegyeszékhelyen biztosítási alkuszként dolgozó Tamás. – A feleségem banki alkalmazott, szóval a családot duplán is sújtaná, ha emelkedne a személyi jövedelemadó. A jelenlegi egykulcsos rendszer esetében tisztán látjuk, hogy miként alakul a bevételünk, nem akarunk számolgatni, nem akarjuk a progresszív adórendszert, ahogy a kollégáim sem akarják” – tette hozzá.

A kormány a magyar családok pártján áll

A Tisza-adó nemcsak a pénzügyi területen dolgozókat, az összes magyar családot komolyan sújtaná, ahogy arról néhány napja Horváth István, a térség országgyűlési képviselője is nyilatkozott hírportálunknak. A politikus azt mondta, amíg a Tisza adóemelésre készül, addig 

a magyar kormány megduplázza a családi adókedvezményt. 

Az idei év júliusától ötven százalékkal emelték, s jövő év januárjától ismét jön majd egy újabb öven százalékos emelés. Hozzátette: januártól egy gyermek után 20 ezer, két gyermek után gyermekenként 40 ezer, három gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forint lesz a havi kedvezmény. Az idei év októberétől a három gyermekes édesanyák SZJA-mentesek lesznek, élethosszig, az életkoruktól és a gyermekek életkorától függetlenül. 

– Mi a családok pártján állunk, nem a sarcolás, hanem a támogatás oldalán – mondta Horváth István. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu