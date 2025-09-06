Mellbevágó összeget venne ki a banki dolgozók zsebéből a Tisza-adó

Dühösen reagáltak a Tisza-adó bevezetésére azok az emberek, akiktől a minap az utcán kértünk véleményt. Hallani sem akarnak Magyar Péter tervéről, mert mindenki tisztában van vele, hogy ha bevezetnék, az súlyosan érintené a családi kasszákat. A „Tisza-adó” szerint eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, helyette többkulcsos, progresszív adórendszert vezetnének be. Ez azt jelentené, hogy az évi ötmillió forint alatti jövedelmeknél maradna a 15 százalékos kulcs, ötmillió és 15 millió forint között 22 százalékra emelkedne az adó, míg a 15 millió forint feletti jövedelmeknél 33 százalékot kellene befizetni. A változtatás mindenkit negatívan érintene, a pénzügyi szektorban dolgozók, banki dolgozók, biztosítási területen dolgozók egyaránt jelentős bevételtől esnének el.

A pénzügyi területen dolgozók is rosszul járnának a Tisza-adó bevezetésével

Fotó: Mediaworks

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerint Tolna vármegyében a pénzügyi ágazatban dolgozók és a biztosítási tevékenységet végzők átlagos bruttó keresete 422 809 forint, amely 308 913 forintos nettó jövedelmet jelent. A jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja mellett ez havi 63 421 forint adófizetési kötelezettséggel jár. A Tisza Párt elképzelése szerint azonban az évi 5 millió forint feletti jövedelmekre már 22 százalékos kulcs vonatkozna, ami éves szinten jelentős anyagi kieséssel járna.

Tisza-adó: nem mindegy, mennyi marad a zsebben

„Két kisgyermekem van, nekünk nem mindegy, hogy mennyi marad a zsebünkben a hónap végén – mondta a vármegyeszékhelyen biztosítási alkuszként dolgozó Tamás. – A feleségem banki alkalmazott, szóval a családot duplán is sújtaná, ha emelkedne a személyi jövedelemadó. A jelenlegi egykulcsos rendszer esetében tisztán látjuk, hogy miként alakul a bevételünk, nem akarunk számolgatni, nem akarjuk a progresszív adórendszert, ahogy a kollégáim sem akarják” – tette hozzá.

A kormány a magyar családok pártján áll

A Tisza-adó nemcsak a pénzügyi területen dolgozókat, az összes magyar családot komolyan sújtaná, ahogy arról néhány napja Horváth István, a térség országgyűlési képviselője is nyilatkozott hírportálunknak. A politikus azt mondta, amíg a Tisza adóemelésre készül, addig

a magyar kormány megduplázza a családi adókedvezményt.

Az idei év júliusától ötven százalékkal emelték, s jövő év januárjától ismét jön majd egy újabb öven százalékos emelés. Hozzátette: januártól egy gyermek után 20 ezer, két gyermek után gyermekenként 40 ezer, három gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forint lesz a havi kedvezmény. Az idei év októberétől a három gyermekes édesanyák SZJA-mentesek lesznek, élethosszig, az életkoruktól és a gyermekek életkorától függetlenül.

– Mi a családok pártján állunk, nem a sarcolás, hanem a támogatás oldalán – mondta Horváth István.