Bírók bérrendezését és katonák fizetését is elvinné a Tisza-adó

A Világgazdaság beszámolója szerint a Tisza Párt 416 ezer forintig 15, 1,25 millióig 22, efelett 33 százalékos szja-t vezetne be. Az új adó a dolgozók kétharmadának csökkentené a keresetét.

A bíráknak és a katonáknak is komoly jövedelemkiesést jelentene a Tisza-adó (Mediaworks)

A bírák fizetése a kormány bérrendezése nyomán 2027-re 2,25 millió forintra emelkedne. Ez a jelenlegi rendszerben 1,5 millió nettót jelentene, a progresszív szja viszont csak 1,26 milliót hagyna meg. Ez évente közel 3 milliós kiesés.