Bírók bérrendezését és katonák fizetését is elvinné a Tisza-adó
A munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan a progresszív szja. A bírók nettó bére 2027-re évente 3 millióval, a katonáké közel félmillióval lenne kevesebb.
A Világgazdaság beszámolója szerint a Tisza Párt 416 ezer forintig 15, 1,25 millióig 22, efelett 33 százalékos szja-t vezetne be. Az új adó a dolgozók kétharmadának csökkentené a keresetét.
A bírák fizetése a kormány bérrendezése nyomán 2027-re 2,25 millió forintra emelkedne. Ez a jelenlegi rendszerben 1,5 millió nettót jelentene, a progresszív szja viszont csak 1,26 milliót hagyna meg. Ez évente közel 3 milliós kiesés.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a katonák is jelentős veszteséget szenvednének: a legénység illetménye 476 ezer forinttal csökkenne. A miniszter kijelentette, a kormány célja a katonák és családjaik anyagi biztonságának védelme.
Szalai Piroska főtanácsadó arra figyelmeztetett, hogy a többkulcsos szja lassítaná a bérek növekedését, és visszaesést hozna a foglalkoztatásban is. Bár a Tisza Párt vitatja a dokumentum hitelességét, a szakértők szerint valós veszélyt jelent.