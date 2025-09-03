szeptember 3., szerda

Hilda névnap

25°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez lenne az igazi sarc

56 perce

Bírók bérrendezését és katonák fizetését is elvinné a Tisza-adó

Címkék#Bíró#Tisza-adó#katona#adózás

A munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan a progresszív szja. A bírók nettó bére 2027-re évente 3 millióval, a katonáké közel félmillióval lenne kevesebb.

Teol.hu

A Világgazdaság beszámolója szerint a Tisza Párt 416 ezer forintig 15, 1,25 millióig 22, efelett 33 százalékos szja-t vezetne be. Az új adó a dolgozók kétharmadának csökkentené a keresetét.

A bíráknak és a katonáknak is komoly jövedelemkiesést jelentene a Tisza-adó (Mediaworks)

A bírák fizetése a kormány bérrendezése nyomán 2027-re 2,25 millió forintra emelkedne. Ez a jelenlegi rendszerben 1,5 millió nettót jelentene, a progresszív szja viszont csak 1,26 milliót hagyna meg. Ez évente közel 3 milliós kiesés.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a katonák is jelentős veszteséget szenvednének: a legénység illetménye 476 ezer forinttal csökkenne. A miniszter kijelentette, a kormány célja a katonák és családjaik anyagi biztonságának védelme.

Szalai Piroska főtanácsadó arra figyelmeztetett, hogy a többkulcsos szja lassítaná a bérek növekedését, és visszaesést hozna a foglalkoztatásban is. Bár a Tisza Párt vitatja a dokumentum hitelességét, a szakértők szerint valós veszélyt jelent.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu