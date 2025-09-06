Csibi Krisztina: „„Nem akarunk semmiféle adónövelést”

Mint az nyilvánosságra került: a jelenlegi, 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos adórendszert vezetne be a Tisza Párt. Magyar Péterék elképzelése szerint évi 5 millió forintos kereset alatt maradna a 15 százalékos sáv, 5 és 15 millió forint között 22, évi 15 millió forint felett pedig 33 százalékot kellene adózni. A magyar kormány nem kér a Tisza-adóból, nem hagyja, hogy a magyar családok igyák meg a levét.

Csibi Krisztina (Horváth Istvánnal és Süli Jánossal a vármegyenapi ünnepségen) elutasítja a Tisza-adót

Fotó: Mártonfai Dénes

„Nem egy és nem két nyilatkozatot hallhattunk a napokban arról, hogy kormányváltás esetén milyen adótehertöbbletekkel kellene számolnunk – mondta hírportálunk érdeklődésére Csibi Krisztina a dombóvári és bonyhádi térség országgyűlési képviselője. – Nem kell közgazdasági szakembernek lenni ahhoz, hogy végig gondoljuk: a Fidesz-KDNP-kormányok által a gazdaság kifehérítése érdekében tett erőfeszítések eredményét elfelejthetnénk, pillanatok alatt ismét a fekete gazdaság kellős közepén találnánk magunkat” – húzta alá a politikus.

A Tisza-adó mindenkit hátrányosan érintene

„Azt is tudjuk, hogy az utóbbi években milyen jelentős lépések történtek az egészségügyben, az oktatásban és egyéb ágazatokban dolgozók bérének rendezése ügyében. Senki nem akarhatja, hogy ez a folyamat megtorpanjon, sőt visszaforduljon. Márpedig a személyi jövedelemadó emelése igencsak hátrányosan érintené orvosaink, pedagógusaink és más szakterületek elhivatott képviselőinek jövedelmi helyzetét. De nem is érdemes sorolni a hivatásterületeket, hiszen a személyi jövedelemadó emelésének a családok többsége érintettje lenne – egészen pontosan 2,8 millió magyar munkavállalónak csökkenne a nettó fizetése. Mindezt a Tolna vármegyében élők is pontosan tudják.

„Nem akarunk semmiféle adónövelést. Azt akarjuk, hogy haladjunk tovább az adócsökkentés politikájának útján.”