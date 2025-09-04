1 órája
Elnyomná a magyar népet a Tisza-adó – az utca embere mondta el véleményét (VIDEÓVAL)
Tolna vármegyében nem kérnek az emberek a Tisza Pártból és Magyar Péterből. Elnyomná a magyar népet a Tisza-adó, mondta hírportálunk érdeklődésére egy szekszárdi férfi.
A jelenlegi, 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos adórendszert vezetne be a Tisza Párt. Magyar Péterék elképzelése szerint évi 5 millió forintos kereset alatt maradna a 15 százalékos sáv, 5 és 15 millió forint között 22, évi 15 millió forint felett pedig 33 százalékot kellene adózni. Hírportálunk szerdán és csütörtökön is megkérdezte az utca emberét, akik nem kérnek a Tisza-adóból.
– Mindenféle formában nem jó, tehát ellenezném teljes mértékben, mert annyira elnyomja a magyar népet – mondta hírportálunknak egy véleményét vállaló szekszárdi lakos, miközben a nyilatkozatát egy másik személy elkezdte telefonon rögzíteni. Tőlünk is számonkérte, hogy miért kérdezünk, és a férfit is, hogy miért mondja el a véleményét. Hiába kérdeztük, hogy a Tisza Párt aktivistája-e, válasz helyett inkább tovább állt.
Tisza-adó: félti a gyermekeit a szekszárdi férfi
A Tisza Párt tervei országos szinten is komoly vitákat váltottak ki, de Szekszárdon különösen érzékenyen reagáltak rá az emberek, ami jól mutatja, hogy a gazdasági intézkedések mögött valós társadalmi aggodalmak húzódnak meg.
– Ha belegondolok Magyar Péterék adózási elképzeléseibe, akkor azt mondom, hogy féltem a gyerekeimet – válaszolta egy másik férfi. – Tanult, egyetemet végzett emberek, akik magasabb fizetési kategóriába tartoznak. Mi értelme van akkor tanulni, ha a magasabb fizetést magasabb adókulccsal sújtják? – bosszankodott.