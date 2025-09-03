szeptember 3., szerda

Tisza-adó: „Én kőbányába zárnám az összeset” (VIDEÓVAL)

Komoly vitákat szült a Tisza Párt adóterve. A Tisza-adó Szekszárdon is kiverte a biztosítékot.

Brunner Mónika

A hírportálunknak nyilatkozó helyi házaspár, Róbert és Csilla videóinterjúban fejezték ki nemtetszésüket: „Igen, hallottunk róla, de nem értünk vele egyet. Én kőbányába zárnám az összeset” – mondta Róbert a Tisza-adó kapcsán. 

tisza-adó
A Tisza-adó nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szinten is komoly feszültségeket generál (Fotó: BAON/Shutterstock)

Tisza-adó: vélemények 

A Tisza-adó lényege, hogy a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos, progresszív rendszert vezetnének be Ez azt jelentené, hogy:

  • évi 5 millió Ft alatt maradna a 15 százalék,
  • 5–15 millió Ft közötti éves jövedelmi sáv esetében 22 százalékos kulcsot alkalmaznának,
  • 15 millió forint éves kereset felett pedig 33 százalékos adókulcs lépne életbe.

A Várdombon élő István szintén kameránknak mondta el véleményét: „Meglepő, különösen az után, hogy az elmúlt tizenöt évben láttuk, mennyire hatásos volt az egykulcsos adó. Én ezzel (a Tisza-adóval, a szerk.) nem próbálkoznék a helyükben, mert bukás lesz.”

Többen jelezték hírportálunknak, hogy az adótéma túlságosan kemény, sivár téma ahhoz, hogy nyilatkozzanak róla. Utaltak arra, hogy szeretnének könnyed, egyszerű, átlátható életet élni, és a pénzeiknél maradni. 

A Tisza-adó tehát nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szinten is komoly feszültségeket generál, és úgy tűnik, Szekszárdon is kiverte a biztosítékot. 

A bírói fizetésekre is komoly hatást gyakorolna a Tisza-adó, erről itt olvashat. 

 

 

