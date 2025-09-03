52 perce
Tisza-adó: „Én kőbányába zárnám az összeset” (VIDEÓVAL)
Komoly vitákat szült a Tisza Párt adóterve. A Tisza-adó Szekszárdon is kiverte a biztosítékot.
A hírportálunknak nyilatkozó helyi házaspár, Róbert és Csilla videóinterjúban fejezték ki nemtetszésüket: „Igen, hallottunk róla, de nem értünk vele egyet. Én kőbányába zárnám az összeset” – mondta Róbert a Tisza-adó kapcsán.
Tisza-adó: vélemények
A Tisza-adó lényege, hogy a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó helyett háromkulcsos, progresszív rendszert vezetnének be Ez azt jelentené, hogy:
- évi 5 millió Ft alatt maradna a 15 százalék,
- 5–15 millió Ft közötti éves jövedelmi sáv esetében 22 százalékos kulcsot alkalmaznának,
- 15 millió forint éves kereset felett pedig 33 százalékos adókulcs lépne életbe.
A Várdombon élő István szintén kameránknak mondta el véleményét: „Meglepő, különösen az után, hogy az elmúlt tizenöt évben láttuk, mennyire hatásos volt az egykulcsos adó. Én ezzel (a Tisza-adóval, a szerk.) nem próbálkoznék a helyükben, mert bukás lesz.”
Többen jelezték hírportálunknak, hogy az adótéma túlságosan kemény, sivár téma ahhoz, hogy nyilatkozzanak róla. Utaltak arra, hogy szeretnének könnyed, egyszerű, átlátható életet élni, és a pénzeiknél maradni.
A Tisza-adó tehát nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szinten is komoly feszültségeket generál, és úgy tűnik, Szekszárdon is kiverte a biztosítékot.
A bírói fizetésekre is komoly hatást gyakorolna a Tisza-adó, erről itt olvashat.
